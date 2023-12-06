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1 órája

A zalai mozik szerdai műsora

Zaol.hu

Zalaegerszeg

Art Mozi: 17.00 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 19.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm)

Cinema City: 13.30, 15.45, 18.00 Kacsalábon (amerikai animációs kalandfilm); 19.30 Eszeveszett küldetés (francia vígjáték); 14.45, 17.30, 20.15 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 16.30, 19.45 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 13.00, 14.00, 15.10, 17.15 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 20.15 Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai kalandfilm)

Nagykanizsa

Cinema: 16.00 Kívánság (amerikai animációs kalandfilm); 17.00, 20.00 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); 18.00, 20.30 Semmelweis (magyar életrajzi dráma)

Hévíz

Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.00, 19.30 Semmelweis (magyar életrajzi dráma); 16.30 Napóleon (amerikai történelmi kalandfilm); Kisterem: 14.30 A szerelem természete (francia-kanadai dráma); 17.20 Tánc az élet (francia vígjáték); 19.30 Aranyéveink – Végül újrakezdjük? (svájci vígjáték)

Címkék#HévízFontana Filmszínház#ZalaegerszegArt Mozi#Marvelek

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