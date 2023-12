Új vagy használt, de jó állapotú szépirodalmi, tudományos, ismeretterjesztő és mesekönyveket gyűjtöttek már második alkalommal a felső tagozatos és középiskolás MCC-s diákok. Kétezernél is több kötet gyűlt össze a gyerekek, szülők, oktatási intézmények, civil szervezetek, közigazgatási intézmények - kormányhivatal, NAV, iparkamara, államkincstár - munkatársainak és több magánszemély jóvoltából, sőt idén több cég is csatlakozott a felhíváshoz. A diákok egy korábbi kívánságlista alapján névre szóló csomagokat is összeállítottak - tájékoztatta lapunkat dr. Sali Zsófia képviselet-vezető. A karácsonyváró ünnepségre a Középiskolás Program és a Fiatal Tehetség Program diákjai karácsonyi műsorral készültek.