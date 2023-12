Többek között Göcseji ősz, Göcseji tél címmel jelentetett meg színes foglalkoztató füzeteket a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület, amelyekben régi szokásokat, mesterségeket mutatnak be. Ennek megismertetését nemcsak a fiatalok szempontjából tartják fontosnak, hanem az idősek tekintetében is, akik még művelték ezeket a tevékenységet. A kiadványokat azért hozták el az idősek otthonába, mert azt gondolták, az ott élőknek bizonyára jó lesz emlékezni a régi időkre. Az adománnyal egyúttal tiszteletüket kívánták kifejezni az időseknek, akik mostani fiatalok jövőjét építették, mondta el Papp Tamás, az egyesület elnöke.

A Gasparich utcai Idősek Otthonában 95-en élnek, akikről közel 60 fős személyzet gondoskodik, válaszolt érdeklődésünkre Böröczné Bokronyi Edina vezető. Mint mondta, náluk mindig fontos időszak a karácsonyt megelőző hetek. Adventi koszorúkat, karácsonyi díszeket készítenek, amelyekkel ünneplőbe öltöztetik az intézményt, és a közös karácsonyi műsor próbáit is megkezdik. Ilyenkor fogadják az iskolásokat, népdalköröket, akik karácsonyi műsort adnak elő az időseknek. Advent időszakában lesz még vetélkedő és szentmise. A vezető méltatta, hogy év közben is gondolnak az idősekre, nemcsak karácsony közeledtével. A város önkormányzata is már megajándékozta őket. Minden felajánlásáért nagyon hálásak, és szívből köszönik a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület adományát is.

- A műanyag kancsókat, tálcákat, poharakat a demens részlegen élő gondozottjainknak szánjunk, mert nagyon kényelmes és biztonságos a használatuk. A demens időseinkre jellemző, hogy szeretnek mindig valamivel babrálni. A terápiás célt is szolgáló színes, vidám stresszlabdákat, figurákat bizonyára szívesen veszik majd kezükbe – emelte ki az intézményvezető.

Az adományátadáson jelen volt Radics Andrea, a Zalaegerszegi Gondozási Központ vezetője, és Velkey Péter kulturális főtanácsadó az önkormányzat, illetve a kulturális egyesületek képviseletében.