Ismét napirendre került a Rózsa és Hevesi utca kereszteződésébe tervezett körforgalom kialakítása, a négy éve húzott-halasztott beruházás talán jövő év tavaszára elkészülhet. Mint emlékezetes: az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója még 2020-ban jelenttette be, hogy körforgalommá alakítják a csomópontot, s azt is mondták, hogy olyan technológiai megoldást keresnek, amely pár tízmillió forintból megvalósítható. Ezzel szemben a beton elemekből kiépítendő körforgalom költségei minimum 85-90 millió forintra tehetők, a közművek kiváltása nélkül. A beruházáshoz a Vízmű hozzáállása is érdekes volt, hiszen első levelükben arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy szükséges lenne a közművek kiváltása, már csak azok rossz állapota miatt is. Később aztán egy másik levélben már úgy fogalmaztak, hogy nem szükséges a közművek kiváltása, de ha az adott szakaszokon meghibásodás történik, akkor fel kell szedni a burkolatot. Mindezek ellenére a közgyűlési megszavazta a körforgalom építésének elindítását.

A testület döntött arról is, hogy Nagykanizsa a jövő év elején megkezdi a vagyonelszámolással kapcsolatos tárgyalásokat a kistérségi társulással. Mint arról korábban beszámoltunk: az ÉVE-frakció döntése nyomán Nagykanizsa az év végén kilép az általa alapított és a környező kistelepülésekeket is magában foglaló kistérségi társulásból, mert a szervezet nem volt hajlandó átadni ingatlanjait a kanizsai önkormányzatnak. A társulásból való kilépéssel a város önkormányzata hozzájuthat az őt megillető ingó- és ingatlanvagyonhoz, ám az egyezkedés hónapokat vagy akár egy évet is igénybe vehet.

Nem várt vitát hozott Gábris Jácint (ÉVE) képviselő előterjesztése is, ami egy játszótér kialakítására vonatkozott a korpavári településrészen. A vita során Szabó Szilárd, a Fidesz frakcióvezetője jelezte, hogy korábban ő maga is kérte, hogy Szabadhegyen és Kisfakoson is épüljön játszótér. Végül abban állapodtak meg a képviselők, hogy városi szintű felmérés készül, hol van igény és lehetőség új játszóterek kialakítására.

A testület döntött a jövő évi Országos Fánkfesztivál támogatásáról is, az eredeti 3 millió forint helyett végül 4 millió forintos támogatást szavaztak meg a rendezvény lebonyolításához.