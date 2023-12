A szakember szerint az elmúlt néhány évben az interneten, a közösségi média felületeken és az újságok hasábjain kiemelt figyelmet kapott a téma, mégis az új év első napjaiban, heteiben találkoznak az utcán megriadt kutyákkal. A szilveszter egyszer van egy évben, ráadásul mindig ugyanakkor és csendben még soha nem zajlott le.

- Ráadásul már néhány nappal előtte lehet hallani a város több pontjáról durranásokat, a tűzijátékok jellegzetes hangját, ahogyan sajnos a tiltott petárdák éles hanghatásai is megtörik az este csendjét - mondta Skanecz Tamás. - Erre a kutyák, a macskák, de még a többi háziállat is érzékenyen reagál, megijed. Ezért jó lenne már most az udvarban élő kutyákat legalább éjszakára megkötni, bezárni egy helyiségbe, vagy kennelbe. Ha a lakásban tartják az ebet akkor is célszerű egy olyan helyet kialakítani számára a lakásban, ahová elvonulhat. Lehet ez fürdőszobában, esetleg a garázsban. Viszont extrán érzékeny kutya esetében már léteznek olyan természetes, ám állatpatikában kapható nyugtató készítmények, melyek megfelelő védelmet nyújtanak. Az állatorvos pontos tájékoztatást ad ezeknek a használatáról, mely nem okoz problémát, de segíti átvészelni a kritikus szilveszter éjszakát. Sétáltatni pedig ebben az időszakban egyetlen kutyát sem szabad levinni a város utcaira. A figyelmeztetés ellenére, ha mégis megtennék a gazdák, akkor olyan pórázzal tegyék, ami valóban megtart és nem ereszti.

Fotó: Szakony Attila

Hozzátette: az alap, hogy a kutyában legyen chip. Egyrészt törvény írja elő, másrészt a gazdának is ez az érdeke, tehát ha minden óvintézkedés ellenére megszökne van esély a megtalálására. A két ünnep között a kutyatulajdonosok megnézethetnék azt is, hogy a chipekben lévő adatok frissességét ellenőriztetik az állatorvossal. Gyakran a cím- és telefonváltozás nem kerül át az azonosítóra, így pedig nehéz visszajuttatni az elveszett négylábút. Minden évben van rá precedens, hogy a kutya hónapok, vagy akár fél év múlva kerül elő egy ilyen szilveszteri trauma után.

- A helyi menhelynek, a gyepmesteri szolgálatnak lehet jelenteni, ha a szilveszter éjjelén eltűnik a kedvencük - folytatta. - Olykor beválik a plakátok kiragasztása, valamint az internetes közösségi oldalakra feltöltött keresés is. Ha néhány napon belül nem kerül elő a kutya, akkor a chip mellé rögzíti az állatorvos, hogy elveszett az eb.