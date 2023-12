Horváth "Csülök" Tamás keleti városrészben található üzletében a délelőtti órákban sorok alakultak ki a hentespult előtt. A többség az évek óta megszokott finom, különösen ízletes, szaftos juhbeles virsliért állt sorba, ám néhányan mást is vásároltak.

- Valóban a juhbeles, roppanós, sertéshúsból készült virsli nem hiányozhat a szilveszteri menüből - mondta a hentes. - Egy közeli dél-zalai település kisüzeméből érkezik évek óta a minőségi áru, amit a vásárlóim díjaznak. A debreceni kolbász ugyancsak ízletes, sokan a lencsefőzelékbe teszik, ahogy a füstölt húst is. Nem maradhat el a kocsonyahús sem, abból is nagyobb tételben értékesítek. Persze a férfiak ilyenkor gyakran a tűzhely mellé állnak és malachúst sütnek. Az emberek, ha máskor nem annyira, ám az év végén a babonára jobban figyelnek, mely szerint a csirke elkaparja a szerencsét. Sokaknak az is lényeges, hogy a virsli kizárólag sertéshúsból készüljön.

Az üzlet tulajdonosa kiemelte: a kitűnő minőségű juhbeles virsli kilónként háromezer forint, míg a műbelesért ennek pontosan a felét kell fizetni. Viszont azt is garantálja, hogy az is csak sertéshúst tartalmaz.

Fotó: Szakony Attila

Az egyik vásárló, Szentes Imre rendszeresen az üzletben vásárol. Mivel ebben a termékben nem csalódott, ezért ismét nála vette meg a családnak az adagot. Ezúttal 15 pár került a szatyorba, mely a korábbi években is rendre elfogyott. A szilvesztert otthon töltik majd és főleg hagyományos ételek kerülnek az asztalra. Vele értett egyet a másik vásárló, Csordás Zoltán is, aki szerint a hagyományokat jó tartani és virsli mellé ropogós malacsültet szintén kell készíteni.