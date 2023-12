Többek között erről is beszélt az elmúlt hétvégén megtartott szépkorúak napján Gyergyák Zoltán, Murarátka polgármestere. A dél-zalai településen hagyományosan decemberben köszöntik az időskorúakat, így történt ez idén is. Gyergyák Zoltán azt is kiemelte: a figyelemnek nem szabad csupán egyetlen napon az idősekre vetülnie, a szeretet és a gondoskodás állandó kell, hogy legyen, s az nem lehet az anyagi lehetőségek függvénye.

Gyergyák Zoltán külön köszöntötte Pál Józsefnét, aki az önkéntes munkájáért ősszel vehette át a Katolikus Karitász által alapított Caritas Hungarica díjat. Födő-Vargek Lajost, az 1956-os Magyar Nemzetőrség tagját pedig születésnapja alkalmából századossá léptették elő, az erről szóló oklevelet is az ünnepségen vehette át.

A rendezvényen részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki többek között arról beszélt köszöntőjében, hogy az idősek olyan tudás és életbölcsesség birtokában vannak, amit nem lehet megtanulni, csak a megélt évek során van lehetőségünk megszerezni. A képviselő azt kérte a jelenlévőktől, hogy azt az értékrendet, kultúrát és tudást, amit ők is őseiktől örököltek, de a megbecsülést is, aminek Murarátka önkormányzata most jelét adta – adják tovább gyermekeiknek, unokáiknak.