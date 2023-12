A Polgárok a Polgárokért Egyesület minden tagja és barátai elkötelezettek a család adta biztonságérzet megőrzésében, amely nélkül gyermekeink jövője elképzelhetetlen, mondta Balogh Attila, az egyesület elnöke. A közel félszáz alkotás a Koncz Dezső Óvoda, Általános Iskola, Kollégium, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből, a Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvodából és a Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumból érkezett.

Üzenetrajzok készültek a gyerekek alkotásaiból

Fotó: Polgárok a Polgárokért Egyesület

- Köszönet illeti a gyermekeket és a felnőtteket, akik támogatták őket abban, hogy a rajzokon keresztül a lelkük rezdülését gyermeki őszinteséggel közvetíthessék felénk. A legszentebb kincs számunkra az az öröm és boldogság, amely a díjak átadásakor megmutatkozott. Felejthetetlen élmény volt. A kedves és bájos gyerekrajzokból üdvözlőlapokat készítettünk, hogy szenteste több száz idős, magányos zalaszentgróti polgár életébe fényt vigyünk. A rajzpályázatot azért hirdettük meg ebben a formában, mert fontosnak tartjuk, hogy összekössünk generációkat, és példát mutassunk a fiataloknak – emelte ki a Polgárok a Polgárokért Egyesület elnöke.

Forrás: Polgárok a Polgárokért Egyesület

Az üdvözlőlapokból vittek a Kolping Idősek Otthonába is, ahol az egyesületi tagok felajánlásának köszönhetően édesség és sütemény is került a gondozottak és a munkatársak fenyőfája alá. Az otthon 52 lakója boldog mosollyal csodálta meg a gyermekek rajzait, amelyen az alkotók nevei is szerepelnek, személyessé téve az üzenetrajzokat.