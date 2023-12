A Zenit Hotelben rendezett fórum előtti sajtótájékoztatón Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról is beszélt, rendszeresen tartanak olyan programokat, amelyeken vezető politikusoktól első kézből szerezhetnek információkat az érdeklődők.

– A hiteles információáramlás mindig fontos, de tapasztalataink szerint ennek jelentősége különösen a választások előtt felértékelődik, mert amint tapasztalhatjuk: ilyenkor az ellenzék kampánystratégiaként használja a tények elferdítését. Az önkormányzati és az Európa parlamenti voksolás viszont hatalmas téttel bír – fogalmazott Nagy Bálint.

A képviselő emlékeztetett: a kormány Nemzeti Konzultációt indított, amelynek íveit január 11-ig lehet visszaküldeni. Azt kérte, az ország érdekében minél többen töltsék ki azt, kijelölve azt az álláspontot, amelyet a kabinet képviselni fog az Európai Unióban.

Kocsis Máté azt mondta: az EP-választás sorsdöntő lesz a kontinens számára. Úgy folytatta, Magyarország számos kérdésben vitában áll a brüsszeli elittel, s ha ezekben sikert akarat, „akkor az segíti a magyar ügyet, ám ha a brüsszeli érdek érvényesül, akkor hazánk komoly károkat szenved el”. Hozzátette: éppen ezért változásra van szükség az európai politikában.

– A viták középpontjában az áll, hogy Brüsszel háborúpárti, mi pedig háborúellenesek vagyunk – emelte ki a frakcióvezető –, az EU hatalmi központja migrációpárti, mi pedig ellenezzük azt, mint ahogyan az LMBTQ- propagandát is. Azt gondoljuk, ettől meg kell óvni a gyermekeinket.

Nagy horderejű kérdés az is, hogy az Európai Bizottság azt követeli Magyarországtól: engedje be a rossz minőségű ukrán gabonát, törölje el a magyar családokat és vállalkozásokat védő kamatstopot, illetve az extraprofit adót, amely segít a gazdaság fellendítésében s arányossá teszi a teherviselést, sorolta Kocsis Máté, aki lapunk kérdésére válaszolva leszögezte: a gazdaságkutatók előrejelzései szerint 2024 jobb év lesz Magyarország számára, mint az idei volt. Erre utal a csökkenő infláció is. A frakcióvezető kijelentette, az ország arra a pályára szeretne visszatérni, amelyen 2019-ben, a Covid-járvány, a válság s a háború előtt járt.