Az ünnepi alkalmon Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület és Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Előbbi arról beszélt, negyedszázada szól Isten igéje ebben a templomban, de az építés gondolata már a 30-as években felmerült. Hangsúlyozta, Péntekné Vizkelety Márta az elmúlt évtizedben „eleven, élő gyülekezeti életet formált” Hévízen, s Ige már sok gyümölcsöt termett.

– Aki Isten krisztusi világosságát képviseli ebben a világban, az a jóságot, az igazságot és az egyenességet jeleníti meg. Pál apostol is ezeket emelte ki, s adventi üzenetként magam is így kértem az Úr áldását a 25 éves templomot ünneplő gyülekezetre és a tíz éve itt szolgáló lelkipásztorunkra – fogalmazott az istentiszteletet követően lapunknak Steinbach József.

Szemerei János arról is szólt: Hévíz nemzetközi hírű üdülőközpont, s e templom felépítésével „nem csupán az itt lakó kevesekre, hanem az ideérkező sokakra is gondoltak”. Kijelentette, nemcsak az emberek testének, hanem lelkének is szüksége van a felüdülésre, hozzátéve: a templom „negyedszázada az örökkévalóság szolgálatába szegődött”, ahol Isten dicséretére sokan – reformátusok, evangélikusok és német evangélikusok is – összegyűlhetnek.

– Ám a legfontosabb mégiscsak az, hogy a földi vándorútját járó ember számára, aki néhány évtizedet él csupán a Földön, az egyház hatalmas teret nyit meg, hiszen Isten az örökkévalóságot tette elérhetővé, és ebben a templomban erről teszünk tanúságot. Ez a legnagyobb jó hír – emelte ki Szemerei János.

A hálaadó istentiszteletet egyházközségi közgyűlés követte, amelyen a templomépítés évfordulója mellett a tíz esztendeje Hévízen szolgáló Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztort is köszöntötték, aki már 25 év hirdeti Isten igéjét. A tiszteletes úgy fogalmazott, munkájához, életéhez az Úrtól kap erőt.

Péntekné Vizkelety Márta a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karán végzett, első állomáshelyére 1998 szeptemberében kapott kinevezést. Hévízre 2013-ban érkezett.

– Akkor érzem magam a legjobban, amikor a szószéken hirdethetem az Úr igéjét – árulta el a lelkipásztor. – Ebből magam is rengeteg erőt, hitet, lelkesedést merítek. Nagyon hálás vagyok Istennek mindazért, amit tíz év alatt általa s a testvérek segítségével véghezvittünk, kiemelve a gyülekezet presbitériumának és hitoktatóinak munkáját, hiszen a gyülekezetépítés – szívtől szívig, lélektől lélekig, embertől emberig – közös szolgálat, s ők mindig, mindenben mellettem állnak.

Péntekné Vizkelety Márta köszönőbeszédében elmondta, amikor ideérkezett, 34 tagja volt a gyülekezetnek, ez a szám azóta a négyszeresére nőtt. Akkoriban négy gyermek járt csupán református hittanra, most pedig 54 óvodással, iskolással és konfirmáló fiatallal foglalkoznak Isten kegyelméből.

A lelkészt sokan köszöntötték ezen a napon, köztük Papp Gábor, a gyülekezet gondnoka, Hévíz polgármestere is. A városvezető emlékeztetett, 1995-ben tették le e templom alapkövét, s három év után már „valódi Isten házában gyűlhettünk össze”. Azt mondta, a templomépítés az egész település számára fontos volt, mert ez „kapu: kapocs Isten és ember között”, s egyben jövőt is jelent, hiszen ahol templomot emelnek, ott a jövőnek, a gyermekeinknek és a közösségnek építik, hitet téve Isten és a keresztény értékek mellett.

Papp Gábor beszédében méltatta Péntekné Vizkelety Márta szolgálatát, aki összetartó erőt jelent a református közösségnek, és sok más mellett mély hit, erő, hatalmas szeretet és óriási segítő- s szervezőkészség jellemzi, mindezek által pedig elérte, hogy „ennek a közösségnek egyre több aktív tagja van Hévízen s fiataljaink örömmel látogatják ezt a templomot”.