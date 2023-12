Az ötletgazda C. Tóth Zoltán, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-templom orgonistája és karnagya, aki lapunknak azt monda: megújult az apátsági templom s benne az Istent dicsérő hangszer is, amely kiváló minőségű.

– Igaz, nem kimondottan koncertorgona – folytatta az egyházzenész –, ám nagyon sokfajta zenét lehet rajta megszólaltatni. Korábban jártam Türjére gyakorolni, most pedig az a gondolatom támadt: ünnepi alkalmakkor ezt a hangszert szívesen bemutatnám a nagyközönségnek, s ha ez tetszik a publikumnak, akkor akár sorozat is indulhatna. Ennek nyitánya lesz a december 26-i hangverseny, amely arra is szolgál: felmérjük, mennyi embert érdekel ez a kezdeményezés, másrészt pedig célunk, hogy a megújult templomban elinduljon az egyházzenei élet.

C. Tóth Zoltán úgy fogalmazott: kötődik a premontreiekhez, tiszteli ezt a szerzetesrendet, például azért is, mert „a keszthelyi Fő téri templom mellett álló régi iskolából komoly intézményt alakítottak ki, ahol látszik: olyan egyházi világot próbálnak működtetni, amely Istenhez vezeti az embereket. Ezzel a koncerttel is szeretnénk a munkájukat, küldetésüket támogatni”.

A kántor-karnagy elárulta, Brazsil Mártival (fuvola) és Bánhidai Tamással (gordonka) örömzenélésre készülnek.

– Egyik fontos célunk, hogy a csilingelés és a hangzatos világ „zajai” mellett a bejövők lelkileg is megkapaszkodhassanak Istenben, s muzsikánkkal próbáljuk eljuttatni hozzájuk a karácsonyi lelkületet – emelte ki C. Tóth Zoltán.

A koncerten a barokk muzsikától kezdte a romantikuson át a mostani kor szerzeményeiig számos lélekemelő mű felcsendül majd kedden 15 órától a türjei apátsági templomban.