A kórus meghatározó szerepet tölt be a zalaegerszegi énekkarok között, az alma materben szerzett tudás predesztinálja erre. Az előzményekhez tartozik, hogy 1992-ben és 1997-ben a zenei tagozat 35. és 40. jubileumára Büki Gyuláné, a legendás Adél néni által összehívott, majd 2007-ben az 50. évfordulón, immár az ő emlékének is szentelt hangversenyen fellépő, régi tanítványokból álló 100-120 tagú „alkalmi” formációból alakult ki a 30-35 fős kórus Liszt Iskola Régi Diákok Kórusa név alatt. Az évek során a karácsonyi és húsvéti szereplések mellett rendszeresen felléptek az iskola rendezvényein, városi és a színházbeli gálaműsorokon, a Liszt egykori tanára, a népdalgyűjtő Vajda József emlékét őrző hangversenyeken - Kövécs Edit, Ladvenicza Éva és Dankos Attila karnagy vezényletével. Megfordultak Keszthelyen, Nován, Gellénházán, Zalaszentgyörgyön, Nagykapornakon, Vasváron, a budapesti Erkel Színházban. Jelenlegi nevüket 2019-ben vették fel, ekkor új karnagy lépett a kórus életébe Kincses Ildikó személyében, aki szintén a Liszt-iskola növendéke volt, 1984-ben végzett, most az egervári iskolában tanít, most épp Puccini a kedvence, a nézők a zalaegerszegi zenés színházi előadásokban is láthatják.

- Időben és műfajban is sokszínűek vagyunk, mindent szeretünk, ami igényes, legyen az komolyzenei feldolgozás, gregórián, madrigál, musical, reneszánsz, barokk, egyházzenei kórusmű. Bach, Liszt, Bárdos, Kodály, de mai amerikai szerzőket is hallhatnak tőlünk. Négy-öt szólamban éneklünk. A repertoárunkat az év végi ünnepi koncerten kívül a júniusi évzárón mutatjuk be a nagyközönségnek - mondta a hétfői próba előtt. Hetente másfél órát próbálnak az iskolában. -Az iskolával örömünkre szoros kapcsolatot ápolunk. Legfontosabb célunk, hogy mihamarabb megszerezzük a Kóta minősítését, a keszthelyi dalünnepen már többször szóba került, ez a feladatunk. Jövőre május 11-én fellépünk az Erkel Színházban az országos kórustalálkozón. Örömteli, hogy új tagokkal bővülünk, várjuk is az énekelni szeretőket. Hiszen hisszük, a zene mindenre gyógyír, öröm és terápia, ráadásul a kórus baráti társaság is egyben, pedig harmincévestől hetven évesig terjed az életkori összetétel.