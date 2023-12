Ünnepi köszöntőt Gyarmati Antal polgármester mondott, aki többek között arra mutatott rá, hogy a változó világban vannak értékek, amelyekre talán még inkább szükségünk van, s ezek közé tartozik a karácsony varázslatos hangulata, amely lehetőséget teremt arra, hogy a rokonainkkal és barátainkkal tartalmas pillanatokat töltsünk együtt.

- A bizonytalanságban mindig felértékelődik a bizonyosság, a folyamatos változásban az állandóság, a rendetlenségben a rend utáni vágy – mutatott rá a polgármester. – Ezekből fakad a remény akkor, amikor úgy érezzük, hogy elveszítettük a régi, megszokott életünket, és vissza szeretnénk kapni. Ebben rejlik az ünnepeink ereje és a hit bizonyosságán túl a karácsony megkérdőjelezhetetlensége is. Most értjük meg igazán azt, hogy miért is ragaszkodtak a nagyszüleink és dédszüleink ahhoz, hogy a legreménytelenebb helyzetben is világítson a karácsonyfa fénye.

Gyarmati Antal arról is beszélt, hogy a civil összefogás eredményeként ez évben is megrendezik az Adni jó! elnevezésű jótékonysági akciójukat, amely keretében karácsonyt megelőzően frissen készült étellel és ajándékcsomagokkal keresik fel a rászorulókat és az egyedül élőket, az önkormányzat pedig a többségében egyedül élő 90 év feletti lakosokat keresi fel, hogy szerény ajándékkal kívánjanak számukra is boldog karácsonyt.

A szombati rendezvényhez – szintén a helyi szokásoknak megfelelően – a városban működő civil szervezetek is társultak, ők forralt borral, punccsal, zsíros és nutellás kenyérrel, házi sütemányekkel vendégelték meg a jelenlévőket.

Másnap ugyancsak volt ünnepi program Zalalövőn, ahogy advent minden hétvégéjén, úgy e vasárnap délután is gyertyagyújtásra hívta a helyieket a Szent László templomhoz a plébánia és a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. Műsort ezúttal a helyi általános iskola tanulói adtak, míg az egyre közeledő ünneppel kapcsolatos gondolatait Némethné Jakab Ilona intézményvezető osztotta meg hallgatóságával.