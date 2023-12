E problémák közé tartozik a 86-os út régi, városon átkelő nyomvonalának és a Jókai utcának a kereszteződése, amely több felszólaló szerint is balesetveszélyes. Véleményük szerint indokolt volna ott egy kijelölt gyalogátkelőhely létesítése, hiszen a Jókai utca olyan családi házas övezet, ahol sok a gyalog közlekedő gyermek, akinek a városközpont felé tartva – például iskolába menet – át kell kelnie a még mindig forgalmas „régi 86-os” úton. Gyarmati Antal polgármester válaszában elmondta: a problémával – ami sokadjára merült fel – ők is tisztában vannak, ám a kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésének vannak feltételei. Az egyik ilyen probléma, hogy ez a kereszteződés a város határát jelző tábla hatályán kívül eső területen található. Erre a felszólalók szerint talán megoldást jelenthetne a tábla néhány méterrel való odébbhelyezése, az viszont a közútkezelő hatásköre. Az állami cég ugyanakkor arra is hivatkozik, hogy a zebra létesítését egyrészt nem indokolja a forgalom nagysága, de amúgy sincs meg hozzá a megfelelő megvilágítás, aminek kiépítése tovább növelné a gyalogos átkelőhely kialakításának költségeit.

A 86-os út régi nyomvonalát illetően további panaszok is elhangzottak. Volt hozzászóló, aki szerint a nagyfernekági szerpentinen több balesetveszélyes pont található, ezek egy része a vízátfolyások miatt alakult ki, másutt pedig az aszfalt alól folyamatosan feltörő víz okoz problémát. Nagyon rossz a műszaki állapota továbbá a Zala-hídnak, emiatt sem volna előnyös az út tulajdonjogának átruházása az önkormányzatra.

Szóba került a vízelvezető árkok állapota, erre ugyan egy közelmúltban befejezett európai uniós fejlesztési projekt részben megoldást kínált, ám vannak a városban további olyan pontok, ahol nagyobb csapadék esetén problémák keletkezhetnek. A polgármester ennek kapcsán arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy az árkok gondozása az adott ingatlan tulajdonosának vagy használójának a feladatkörébe tartozik.

A külterületi utak közül főként a Patakai-, Csütörtök- és Morva-hegyi feltáró szakaszok állapotával kapcsolatban hangzottak el panaszok, de a zalapatakai temető parkolójának bővítése is felmerült igényként. Ez utóbbi szerepel is a közeljövő fejlesztési tervei között. A polgármesteri beszámolóhoz kapcsolódóan lakossági kérdésként merült fel továbbá, hogy a Salla Művelődési Központ és Könyvtár épületének energetikai felújítását miért nem helyi vállalkozóval végeztette az önkormányzat – erre Gyarmati Antal elmondta: a nyílt közbeszerzési pályázati felhívásukra nem érkezett ajánlat helyi vállalkozótól.

A zalalövői közmeghallgatásokon rendszerint előkerülő téma a városban szabadon kószáló, gazdátlan kutyák kérdése. Most is szóba került ez, amire „papíron” ugyan van megoldás, hiszen az önkormányzat megállapodást kötött egy Vas megyei vállalkozással a kóbor ebek befogásáról, de ennél hatékonyabb lenne, ha a felelős állattartás szabályait minden érintett ebtulajdonos komolyan venné és betartaná.