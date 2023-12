- A kanizsai Szan-Dia Fitness SC csapatában első osztályosként tornával kezdtem - mesélte Gergő. - Aztán néhány évre rá kipróbáltam a Fit Kid mozgásformát, mely egy sokoldalúan képző sport: ötvözi a torna, az aerobik, a ritmikus sportgimnasztika és a tánc különböző elemeit. Aztán 2000 körül egy fellépésen jártunk Ausztriában, ahol megismerkedtünk a kötélugrással, ami annyira megtetszett, hogy ezt a sportágat választottam, innentől csak erre koncentráltam. Két évvel később már magyar bajnoki címet nyertem a lányok között indulva, majd 2006-ban kijutottam a világbajnokságra, amit Kanadában rendeztek. Az első szereplésem jól sikerült, a 12. helyen végeztem. Ugyanebben az évben Dániában rendezték a kontinensviadalt, ahol még előkelőbb helyet, a hatodikat szereztem meg.

Gergő hozzátette: itthon főleg a lányok remekeltek a kötélugrásban, viszont a nemzetközi viadalokon erős férfi mezőnnyel találta magát szemben.

- Ahhoz, hogy felvehessem a ritmust a legjobbakkal, állóképességet és gyorsaságot kellett fejleszteni, utána pedig az ügyességet - folytatta. - Minderre azért volt szükség, mert a feladatok is komplexitást vártak el az indulóktól. A versenyt 30 másodperces gyorsasági szám nyitotta, ezt követte a háromperces etap, ahol a reflexeknek és az állóképességnek vettem nagy hasznát, majd jött a triplázás. Az egész produkciót egy előzetesen betanult ügyességi és akrobatikus elemek ötvözetéből álló, látványos koreográfiára összeállított gyakorlatsor zárta le. Erre heti 4-5 edzéssel készültünk, de ha világversenyt is tartottak, akkor edzőtáborszerűen látogattam a tréningeket. Ahhoz, hogy még jobb formába lendülhessek, otthon is készültem, mindez sok lemondással járt. Viszont ebből profitálhattam, hiszen távoli országokba juthattam el, ahonnan jó eredményeket szállítottam a szülővárosomnak és persze a Szan-Dia FSC-nek. Legjobb sportélményemként a 2008-ban Nagykanizsán megrendezett Európa-bajnokságra emlékszem vissza. Szülővárosomban a családom, a barátok és a hazai közönség előtt az egyik versenyszámban, a triplázásban Európa-csúcsot döntöttem. Jó hangulatban telt a verseny.

Amikor Gergő leérettségizett, Budapesten tanult tovább. Elsőre nem vették fel a Testnevelési Egyetemre, abban az egy évben aerobik edzői képesítést szerezett. Akkor még egyszer felkészült a hazai rendezésű csapatok számára hirdetett Európa-bajnokságra, ahol az egyik versenyszámban számítottak rá. A következő évben felvették az egyetemre, ahol tornaedző szakon diplomázott.

- Felgyorsultak az események, egy korábbi kapcsolatom révén Írországba kerültem Fit-kid edzőnek, vagyis visszatértem az alapokhoz - mosolygott. - Egy magyar klubban dolgoztam hat évig. Ezt a viszonylag friss, 1997-ben létrejött mozgásformát egyéniben, duóban, kis- és nagycsoportban végezhető gyakorlatok váltakozásával lehet előadni és persze versenyezni. Aztán megismerkedtem egy spanyol edző lánnyal, aki a feleségem lett, vele költöztünk a Földközi-tenger partján fekvő spanyol városba, Valenciába. Nyitottunk egy saját Fit-kid klubot, ami Európa legjobb csapata, erről tanúbizonyságot is tettünk. Néhány hete volt a kontinensviadal Spanyolországban, ahol 19 arany-, 5 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett a csapatunk, letarolta a mezőnyt. Bár már nem sportolok versenyszerűen, viszont a labdarúgásra most is jut időm.

Gergő és felesége, Alba nemrégiben szülők lettek, kislányuk, Mia most múlt 5 hónapos.

Hárs Gergő a stafétát Kiss Melitta egykori kézilabdázónak adta át.