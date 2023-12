Az egyetemistáknak szóló szakmai viadal októberben és novemberben öt fordulón át várta a csapatokat szimulált környezetben, virtuális gazdaságokban, ahol a résztvevőknek vezetői döntéseket kellett hozniuk. A keszthelyi AgroVIRTUS Akadémián – vagyis a fináléban – pedig az ország 10 legjobb hallgatói alakulata mérte össze tudását. A résztvevők a hazai agrárium elismert szakértőivel, agrárvállalatok vezetőivel készültek az előző két nap során a pénteki döntőre.

Aki részt vett a versengésben, felvételizhet a LeaderLab vezetőképzőre, ahová szemeszterenként 20 hallgatót vesznek fel, s ők online környezetben sajátíthatják el a jövő agráriumának irányításához szükséges képességeket.

Az agroVIR Kft. által szervezett finálé megnyitóján dr. Szabó Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon campusának főigazgató-helyettese arról is beszélt, a rangos eseménynek első ízben ad otthont Keszthely, ahová a résztvevők úgy érkeztek, hogy „időt, energiát, fáradságot nem sajnálva készültek és küzdöttek az előző egy hónapban”.

A szakember azt mondta, az AgroVIRTUS kapcsán néhány kulcskifejezés jutott eszébe az elmúlt napokban.

– Az első a közösség, hiszen azt láttam: a résztvevők egymással és a mentorokkal is sokat beszélgettek, jó kapcsolatot alakítottak ki. Ez egészen biztosan hozzáadott értéke ennek a versenynek. Jó volt látni a fiatalok csillogó tekintetét is, remélem, ezek a szakemberek a jövő agráriumának alakítói lesznek, s a hazai mezőgazdaság megkerülhetetlen szereplőivé válnak. Fontos szó a tudás is, hiszen akik itt vannak, az egyetemi tanulmányaikon túl is hajlandók elmélyedni az agrárium „mélységeiben” – fogalmazott dr. Szabó Péter.

A zsűriben az ország elismert szakemberei, agrárvállalatok vezetői foglaltak helyet, akik az előző két nap során a felkészülésben is segítették az egyetemistákat

A főigazgató-helyettes hozzátette, az innovációra való nyitottság is látható a résztvevőkön, s ami még összeköti a jelenlévőket: „az az agrárium, amely mindannyiunk közös szenvedélye, élethivatása”.

A fináléban részt vevő csapatok tagjai előbb saját szakmai témájukról beszéltek negyedórában, majd a zsűri tagjainak kérdéseire válaszoltak, összességében mintegy négy órán át.