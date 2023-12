- A karácsony üzenetét úgy lehet leírni, hogy Isten az aktív cselekvő és kezdeményező, aki előkészíti az üdvözítő útját a földi világba, és Jézus Krisztus születésével tulajdonképpen megkeresi az embert. Isten Jézus által békességet kíván kötni az emberrel, akit a betlehemi jászolnál jelenlévő pásztorok és napkeleti bölcsek személyesítenek meg, s akik emberi visszhangjai ennek a karácsonyi megkeresésnek – fejtette ki Hodánics Péter. - Ha arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy mi jelent számomra a karácsony, illetve mi a békesség forrása, akkor azt mondanám: hagynom kell, hogy én is részese legyek ennek a karácsonyi történetnek. Isten kezdeményezi a békességet, amelyben nekem, ahogy másoknak, úgy lehet részem, ha saját életemben elfogadom Isten akaratát. Ha békességem van Istennel, akkor békességet tudok kötni magammal és másokkal, a környezetemben lévő emberekkel is erre törekszem.

Érdekes elgondolás, hogy a napkeleti bölcsek többen is lehettek, nem feltétlen csak hárman, hiszen az evangélium többes számban bölcsekről ír. Tehát a napkeletről érkező bölcsek figyelik a világ eseményeit, változásait és várják a megígért Messiást. A várakozó embert jelképezik, mert tudatában vannak annak a pillanatnak a jelentőségével, amelyben Isten előkészítette az üdvösséget és a Megváltó születését. A napkeleti bölcsek imádata lehet az ember válasza Isten megkeresésére.

Az Ige testet öltött. De mit is jelent? A választ János prológusában kaphatjuk meg, amely így szól: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.” Az Ige, görögül logosz, a törvény, a teremtettség rendje, a világ értelme, Isten kinyilatkozása. Kicsoda ő, mit akar az emberiségtől, azt Jézus Krisztusban testet öltött formában is bizonyította, jelezte számunkra.

- A református hitvallás szerint hogyan érhet el hozzánk Isten Megváltó által küldött mondanivalója, és hogyan élhetjük meg ezt a legteljesebben a karácsonyi időszakban?

- Ezekben a napokban kicsit elcsendesedve hagyni kellene magunkat, hogy cselekedjen, munkálkodjon bennünk az Úristen, amelyhez elsősorban le kell lassítanunk, és vissza kell vennünk a hétköznapok megszokott forgatókönyvéből. Református gyülekezetünk az istentiszteleteken énekléssel és igehirdetéssel próbálja egyszerű módon megélni a csendet, és örömmel várni azt a csodát, hogy a karácsonyban mindannyiuk számára személyessé váljon a Megváltó születése. Aki választ adhat minden bajra, megválthat bennünket a reménytelenségtől, és felszabadíthat a bűnök súlya alól. A december 24-i tíz órás istentisztelet, a délután három órai gyerekeknek szervezett istentisztelettel összekötött karácsonyi program is erről szól, ahogy karácsony napjaiban és az év hátralévő részében tartandó istentiszteleteink is.

- A karácsonyi időszakban még nagyobb figyelem hárul az elesettekre. A református egyházközség erről a hétköznapokban sem feledkezik meg, hiszen több, gondoskodást nyújtó református intézmény is működik fiatal, illetve idős rászorulók számára a vármegyében.

- A református egyházközség az Ige hirdetése mellett aktív cselekvője is az Igének. Az intézményes diakónia mellett a gyülekezeten belüli diakóniában is gyakoroljuk. A közelmúltban ünnepeltük a zalaegerszegi Mandulavirág Fogyatékossággal Élők Református Szeretetotthonának 12 éves fennállását. A nappali és bentlakásos ellátást biztosító intézményben fiatal fogyatékkal élő embertársainkról gondoskodnak. A Magyar Református Szeretetszolgálat nevelőszülői hálózata a vármegyeszékhelyen is tart fenn lakásotthonokat a családból kiemelt gyerekek számára. A zalalövői központtal több környező települést érintve idős rászorulóknak nyújt segítséget és gondozást a házi segítségnyújtás keretében az intézményes diakónia.

- Milyen szerep jut a gyülekezeti diakóniának a szeretet gyakorlásában?

- Azt gondolom, hogy a szeretet gyakorlásának talán egyik legmeggyőzőbb módja az, amikor az egyik ember a másikhoz fordul, és megkeresi, kinek tud segíteni. Így nem közvetett, hanem közvetlen módon éli meg, élheti meg, most ebben az időszakban a cselekvő karácsonyi szeretetet. Nem hárítja másra, hanem saját maga vállalja a felelősséget azért az embertársáért, aki a szomszédságában, vagy környezetében él. A szeretetszolgálat ezen arculata a gyülekezeti diakónia színterén mozog, ami valljuk be, azért nehezebb, mert ezt a szolgálatot mindig könnyebb rábízni másokra. Jézus Krisztus testet öltve azonban nekünk adta ezt a felelősséget. Az ember jósága abból fakad, hogy elfogadja Isten jótéteményét. Emiatt tudunk hálából jót tenni egymással. És ez a szolgálat sokkal több a jótékonyságnál. Embertársaink felé történő szolgálatunknak mindig van egy intimitása, ezért legjobb, ha észrevétlen és nem törekszik hírverésre – hangsúlyozta végül Hodánics Péter református lelkipásztor.