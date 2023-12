- A fotó- és filmműhely tíz évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy a fiatalokat a modern kor eszközével biztassák a horvát nyelv tanulására, valamint kultúrájuk megőrzésére - fogalmazott Blazsetin Bernadette, "Blazsetin István" Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. - Ez a fajta kapocs nem szokványos, hiszen a határon átnyúló együttműködések főképpen kulturális, oktatási és sport témában valósulnak meg. Az, hogy az ötlet mennyire vált be igazolja az a tény, hogy tíz év után is a jubileumi ünnepen több mint ötven fiatal érkezett a Mura menti horvát településekről és Muraközből. Többségük felnőtt, illetve az egyetemi éveiket töltik. Az együttműködés 2014-ben indult amikor a néhai Proszenyák Csaba, az akkori Zala Vármegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tagja felvetette a lehetőséget az ilyen fajta kapcsolat kialakítására. Sajnos ő ezt betegsége miatt nem valósíthatta meg, így karolta fel a kezdeményezést a tótszerdahelyi horvát önkormányzat, mely a kezdetektől nagy energiát fektetett a fiatalok körében való horvát nyelv és kultúra ápolásába.

Hozzátette: a horvát nemzetiség fejlődése szempontjából talán a legveszélyeztetettebb korosztály a középiskolások, egyetemisták, azaz a fiatal felnőttek, akik a horvát általános iskola elvégzése után nem találják a horvát közösségben a helyüket. Elkerülnek városokba továbbtanulásuk miatt és így legtöbbször megszakad a kapcsolat a helyi horvát közösséggel. A szerdahelyi horvát önkormányzat éppen ezért külön figyelmet szentel rájuk és minden évben többször, amikor a tanulmányaik is engedik programokat szervez számukra. Ilyen program a Nemzetközi Film és Fotóműhely is, melynek részesei horvátországi fiatalok is, akikkel lehetőség van a nyelvet is gyakorolni, valamint a horvát értékek megőrzésére is rámutatni.

Archív felvétel az egyik foglalkozásról, amikor a tótszerdahelyi rétes titkáról forgattak filmet a fiatalok

Forrás: ZH

- A műhelyek megrendezésében nagy segítséget nyújtott az Ivanoveci Fotó és Filmklub, mely régóta kiváló szakmai tapasztalattal rendelkezik - folytatta. - Horvátországban és nemzetközi versenyeken sikereket értek el vezetőjükkel Petković Radovan-nal. A nemzetközi filmes műhelyeknek hála a Mura menti régió számos értékét megörökítették. Dokumentumfilm készült a murai halászatról, harangkészítésről, a tótszerdahelyi rétes készítéséről, vagy éppen a húsvéti tojás festésről. Forgattak a fiatalok még a Mura menti és muravidéki népviseletről, Tótszerdahelyről, Muravidékről és egyéb témákról. A hagyományos témák mellett rövid játékfilm is készült magyarországi és horvátországi fiatalok szereplésével, valamint promóciós filmet és videóklipet is alkottak. A videózás, szerkesztés, a színészet tanulás és a fotózás élménye mellett a nemzetközi műhelyek lehetőséget adtak Magyarország és Horvátország régióinak megismerésére is. Kirándulásokat szerveztek Budapestre, Balatonra, Zalavárra, Keszthelyre, valamint Muravidékre, Csáktornyára, az Adriai tengerre, Crikvenicába. Az egyik műhelyfoglalkozást pedig a pági Vlašići üdülőben tartották.

Blazsetin Bernadette kiemelte: az elmúlt tíz évben sok erőfeszítést tett a két partnerszervezet annak érdekében, hogy a fiatalok a filmen és a médián keresztül megismerhessék egymást, iskolájukat és nyelvüket, büszkék lehessenek horvát gyökereikre, melyeket mindig a szívükben hordoznak. Mivel az elmúlt években a Zala Vármegyei Horvát Önkormányzata tamburatáboraiban is helyet kapott a filmes műhely, a legutóbbi rijekai tamburatábor tamburásai is belecseppentek a filmezésbe, így arról is készült kisfilm.

A tizedik évforduló alkalmából Tótszerdahely polgármestere Havasi Viktória megköszönte a partnereknek a gyümölcsöző együttműködést, valamint a helyi értékek archiválását, hangsúlyozta a fiatal generáció összefogásának fontosságát, valamint a horvát nyelv és az értékek megőrzését, továbbra is támogatását felezte ki a műhelyek megrendezésével kapcsolatosan. Az Ivanoveci Helyi Önkormányzat elnöke, Melita Kraljić pedig csatlakozott a köszönetnyilvánításhoz, és kiemelte a fiatal generációk közötti együttműködést, mely a jövőre való tekintettel megértésre, toleranciára, azaz a népek közti békére nevel. A fiatalok nem feledkeztek meg a csodálatos összejövetelekről, mert felnőttként is szívesen bekapcsolódtak be a jubileumi ünnepségbe, legtöbbjük egyetemista távoli városokban, de lelkesedéssel emlékeztek vissza a foglalkozásokra.

A semjénházi Rodek József elmondta: az első film és totóműhely meghatározó volt az életében, azóta is hobbija a fotózás, egy ideig rádióban is dolgozott, és ma is tartja a kapcsolatot a horvátországi barátokkal. A molnári Tirpák Boglárka úgyszintén csodálkozva figyelte azt játékfilmet, melyben az egyik főszerepet játszotta. Neki a filmezés magabiztosságot, elszántságot adott. Hegedüs Erik ma a tótszerdahelyi tamburások vezetője, aki akkoriban is vállalt szerepet a kisfilmekben, és novemberben az Országos Horvát Nap műsorán a tamburázás mellett ismét a színészi tapasztalatait is kamatoztatta.

Végül pedig az ivanoveci filmklub vezetőjét, Petkovic Radovant a „Blazsetin István” Horvát Önkormányzat elismerésben részesítette a tíz éves együttműködés alkalmával és a Mura menti fiatalok identitásának előmozdításáért.