Az orgonaművész, orgonatörténész kutatásai alapján ismert, hogy a nagykapornaki templom orgonáját a pozsonyi Schönhofer cég készítette 1913-ban, majd a szombathelyi Kempf (Kemenesi) Gyula végzett rajta átalakításokat 1922-ben.

Új sípok beépítésre várva

Forrás: Nagykapornak

– Az idő megtette a hatását. Szinte minden tönkrement az orgonán, a billentyűktől, a sípoktól kezdve a felépítményen, az orgonaszekrényen és játszóasztalon át. Az orgona motorja is megadta magát, melynek következtében elnémult a hangszer – idézte fel az előzményeket Tódor Szabolcs, a búcsúszentlászlói ferences kegytemplom esperes-plébánosa. – Tulajdonképpen teljesen újjá kellett építeni, és újra hangolni, amit Szabó András és Szarka György, a Soproni Orgonaépítő kkt. munkatársai végeztek el. Az eredeti állapot szerinti helyreállítását Hajdók Judit, mint műemléki szakértő felügyelte. Az orgona felújításának költségét összefogás biztosította. A nagykapornaki egyházközség az ilyen célra kihirdetett pályázaton támogatást nyert. A kiadásokhoz a helyi önkormányzat, valamint a hívek is hozzájárultak, és egy nagylelkű adomány is érkezett.

A templom ugyancsak összefogás segítségével megvalósult külső felújítása után ismét egy jelentős beruházáson lehetnek túl az orgona helyreállításával, hangsúlyozta Tódor Szabolcs atya.

Az orgona így nézett ki a felújítás előtt

Forrás: Nagykapornak

A nagykapornaki Szentséges Üdvözítő templom 110 éves felújított orgonáját december 17-én vasárnap 11 órakor szentelik fel. A szentmisét dr. Takáts István érseki általános helynök celebrálja. Közreműködik a búcsúszentlászlói és a nagykapornaki templom kórusa, valamint a ZalaBrass fúvósegyüttes.