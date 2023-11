Erről Gyarmati Antal polgármester tartott tájékoztatót hétfőn. Emlékeztetett rá: idén május elsejével indult el országszerte az a rendkívül sikeres lakossági LED-csereprogram, amelyhez számos más zalai településhez hasonlóan Zalalövő is csatlakozott. A nagy érdeklődésre való tekintettel a programot meghosszabbították, így akik esetleg lemaradtak az akcióhoz, december 15-ig csatlakozhatnak hozzá. Ehhez csupán egy internetes felületen kell egy regisztrációs űrlapot kitölteni, amit a saját otthonában is bárki könnyen megtehet, ám szükség esetén a közös önkormányzati hivatal településüzemeltetési ügyintézője is segít a jelentkezésben. Fontos tudnivaló, hogy az a személy jogosult regisztrálni, akinek nevére az érintett ingatlan villanyszámlája érkezik. A regisztráció alapján a program munkatársai állapítják meg, hogy az az adott háztartás hány ingyenes LED-fényforrásra jogosult.