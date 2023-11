Mint írják, erre azért volt szükség, mert az újabban kialakított urnafalszakaszoknál ez idáig nem volt gyertyagyújtási lehetőség. Így most már még több helyen tudnak ily' módon is megemlékezni a gyászolók. A biztonsági szabályok miatt továbbra is csak az odakészített, füstmentes mécseseket szabad az altemplomban használni, figyelmeztet az írás.