A közgyűlés idén márciusban már döntött a Csengery utca és Kisfaludy utca kereszteződésében egy új gyalogátkelőhely megtervezéséről. A tervdokumentáció azóta elkészült, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek. Az előzetes becslések szerint az új gyalogátkelőhely kialakítása közel 8 millió forintba kerülne. A testület úgy határozott, hogy a jövő évi költségvetés terhére 8.5 millió forintot különít el erre a célra, bekalkulálva az esetleges áremelkedéseket is. A Dózsa György utca és a Petőfi utca csomópontjában szintén gyalogátkelőhelyet létesítene az önkormányzat, itt azonban nem állnak még rendelkezésre a tervek. Ezért a testület úgy döntött, hogy a jövő évi költségvetésben 2.5 millió forintot különít el a tervezési munkálatokra.

A Munkás utcában nemrég elkészült új pakolókhoz kapcsolódó kiegészítő munkákról is döntött a közgyűlés. Mint elhangzott a megépült várakozóhelyek melletti gyalogjárda az Alapy Gáspár utcára vezet az ott található garázssor között, amit az autósok is előszeretettel használnak, illetve a kerékpáros forgalom is nagy ezen a területen. A balesetek elkerülése érdekében az önkormányzat úgy döntött, hogy fizilkailag, korlátok telepítésével akadályozza meg az autós közlekedést ezen a szakaszon. A munkálatok becsült költsége közel 660 ezer forint.

A képviselő-testület a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kérelmét is tárgyalta. E szerint szükségessé vált a Tungsram telephelyén lévő gépészeti tanműhely átköltöztetése, mivel a céget már felszámolták. A tanműhelyben lévő gépeket a Cserháti Technikum, illetve a Zsigmondy Technikum műhelyeiben szállítanák át, ám ennek tetemes költségeit nem tudja vállalni a Nagykanizsai Szakképzési Centrum, melynek kancellárja, Bene Csaba arra kérte az önkormányzatot, finanszírozzák meg az áttelepítést. A z önkormányzat 12 millió forintot biztosított a jövő évi költségvetésből erre a feladatra.

A közgyűlésen szó esett továbbá a Rozgonyi utcai Óvoda esetleges fűtésrekonstrukciójáról is. Az intézményben parapettes és kéménybe kötött gázkonvektorok is üzemelnek, melyek működtetése nem igazán gazdaságos, ráadásul tavaly ősszel a szén-monoxid érzékelő is bejelzett. A fentiek miatt szükség lenne a központi fűtés kialakítására, melynek becsült költsége közel 10 millió forint lenne. A testület végül úgy határozott, hogy készüljön felmérés az óvodák kihasználtsága tekintetében, s majd csak azt követően döntsenek az esetleges felújításról.