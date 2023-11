Péntek Katalin, Szilvágy polgármestere arról számolt be, hogy egy idei sikeres Leader-pályázaton nyert az önkormányzat mintegy 6,5 millió forintot, mely összegből új gépeket vásároltak, köztük egy nagy teljesítményű fűnyírótraktort, két damilos fűkaszát, egy sövényvágót és egy fűnyírót.

- Önkormányzatunk a pályázathoz 5 százalékos önerővel járult hozzá - tájékoztatott a részletekről Péntek Katalin. - Szükség volt az új gépekre, mert a régiek már elavultak, van, amelyik már nem is működik, viszont nagy területet kell gondoznunk, egyrészt a faluközpontban, illetve van a hegyen a tündérkert, önkormányzati szőlő, a megújított boronapincék melletti területen is nyírni kell a füvet, ugyanúgy a levenduláskertnél, valamint a temetőt is rendben kell tartanunk. Jelenleg nincs közmunkásunk, a munkát jórészt a falugondok végzi el. Most az új, jó minőségi gépekkel könnyebb lesz a dolga és gyorsabban tud majd haladni a feladatokkal.

Hozzátette, hogy ugyanezen Leader-pályázat keretében tíz sörpadot is beszereztek, ezeket jövő héten szállítják majd a településre és a kultúrpajtában helyezik el.

Részt vett a gépátadón Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, hogy a Leader-pályázati rendszer egy jó vidékfejlesztési konstrukció. Azért fontos, mert részt vehet a kiírásokon önkormányzat, vállalkozás, magánszemély, civil szervezet, és a pályázók adják az ötletet arra, hogy milyen jellegű kiírásokat jelentessenek meg a programban. Szilvágyon a Leader-pályázati támogatás kiegészíti azokat a forrásokat, amiket a Magyar falu programban, vagy más forrásból nyert el az önkormányzat. A politikus arról is beszélt, hogy a településeken törekedni kell arra, hogy a közterületek rendezettek legyenek, ha az önkormányzat jó példával jár elől, az a lakosságra is jó hatással van, ők is odafigyelnek erre a saját portájukon. Szilvágy ezen a téren is élen jár.

Péntek Katalin arról is szólt, hogy a Szilvágyért Egyesület is támogatásban részesült, 2 millió forintot nyertek el, ebből az összegből a közösségi épületet bútorozzák be. Nyertek még testvértelepülési kapcsolatok építésére is 1 millió forintot, ebből a támogatásból Szlovákiába látogatnak el decemberben.