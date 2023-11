Gyarmati Antal polgármester elöljáróban arról szólt, hogy a munkálatok a Salla Művelődési Központ és Könyvtár ugyancsak közelmúltban lezajlott energetikai fejújításához kapcsolódtak, annak folytatást jelentik, majd a beruházás műszaki tartalmát is ismertette. A Rákóczi utca déli szakasza – a Kossuth és Kölcsey utcák közötti része – nemcsak új aszfaltburkolatot kapott, de megtörtént a szegélyépítés is, továbbá új útburkolati jeleket festettek fel, illetve közlekedési jelzőtáblákat helyeztek ki, amelyek egy része a kerékpárosforgalomra hívja fel a figyelmet. Mindehhez a területi operatív program pályázati támogatásként 42 millió forintból biztosított. Emellett az út melletti járdát az önkormányzat saját forrásból térkőburkolattal látta el.

Vigh László országgyűlési képviselő szerint Zalalövő – bár a vármegye peremén található – mégis egy kisebb körzetközponti szerepet tölt be, hiszen Vas megyéből is sokan igénybe veszik az itt fellelhető szolgáltatásokat. Az önkormányzat számára többek közt ezért is volt fontos a Rákóczi utca felújítása, hiszen az hozzájárul egy rendezett városközpont kialakításához.

Pácsonyi Imre, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy a beruházás forrását biztosító európai uniós területi operatív program nagyon fontos pályázati lehetőséget jelentett a települések számára. 2014 és 2021 között Zalában közel 30 milliárd forintot költhettek infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztésre, a jelenlegi fejlesztési ciklusban pedig csak a közutal felújítása révén mintegy 650 millió forinttal tudják a közösségek érdekeit szolgálni. Ez az összeg azt jelenti, hogy Zalában 16 eredményes pályázatot nyújtottak be az önkormányzatok, az ezekhez kapcsolódó munkálatok egy része jelenleg is zajlik.