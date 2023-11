A Balaton Színházban tartott megnyitón, az iskola leánykarának fellépése után Varga Sz. Gábor intézményvezető emlékeztetett: Magyarországon immár két évtizede november a tudomány hónapja, amelyhez a Vajda-gimnázium 2011 óta minden esztendőben csatlakozik.

– Célunk, hogy az iskolai tanulás formális keretein túllépve szélesítsük tanulóink látókörét, és ezzel is erősítsük elkötelezettségüket az értelmiségi, tudományos életpálya iránt – foglalta össze a program küldetését Varga Sz. Gábor. – Ehhez a kitekintéshez most is segítséget kapunk a tudományok, a művészetek és a sport világának jeles képviselőitől, akik sok szállal kötődnek gimnáziumunkhoz.

A direktor leszögezte: e programmal párbeszédre hívják a diákokat, amely a tudományos tevékenység egyik alappillére, hiszen például a nagy feltalálók sem egymagukban alkottak, hanem mindig kommunikáltak az előttük járó generációk nagy mestereivel, azzal a meggyőződéssel: a tudományos fejlődés az elődök példáját követve, az ő eredményeik újra- és továbbgondolásával lehetséges.

E gondolat jegyében a plenáris előadáson a 175 éve született báró Eötvös Loránd életéről és munkásságáról beszélt prof. Kovács László, az ELTE Savaria Egyetemi Központ fizika tanszékének Európa-szerte elismert emeritus vezetője. Mint mondta, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke „minden tanárból egy kicsit tudóst is szeretett volna nevelni, hogy még sikeresebben tudja átadni tudományát a diákoknak”.

Báró Eötvös Loránd életéről és munkásságáról prof. Kovács László beszélt a Vajda-gimnázium diákjainak

A professzor különféle ingákat is bemutatott a diákoknak, majd képzőművészeti alkotások segítségével idézte fel Eötvös Loránd alakját, elárulva azt is: hajdan összegyűjtötték a fizikusokkal

kapcsolatosan a világban fellelhető mementókat, például szobrokat, emléktáblákat vagy akár iskolai elnevezéseket. Igy derült fény egy hányattatott sorsú, korábban megrongált Eötvös-mellszoborra, amely ma már méltó helyen, a róla elnevezett egyetem udvarán áll.