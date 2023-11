Az egyetemi hallgatók, választott hivatásukra készülve a tudományos kutatással is találkoznak, hogy szakterületük nemzetközi és hazai múltját, jelenét, jövőjét megértsék, sőt, alakítói is lehessenek, hangsúlyozta lapunkat tájékoztatva a TDK-t megnyitó dr. Palányi Ildikó, a zalaegerszegi kampusz megbízott főigazgatója, a gazdálkodási kar dékánja. Ebben segíti őket a felsőoktatásban hungarikumnak számító tudományos diákköri munka, melynek keretében oktatóik támogatásával akár új felfedezéseket is tehetnek. Zalaegerszegen a gazdászképzési kar hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet erre a területre, az itt született diákköri dolgozatok mindig kitűnő eredményeket érnek el az OTDK-n. A zalaegerszegi karnak az oktatók tehetséggondozó elkötelezettségének köszönhetően hagyományosan erőssége a TDK, közvetlen munka- és tanulási kapcsolat működik a hallgatók és oktatóik között, ami lehetővé teszi a tudományos kutatást, ami hozzájárul az írásbeli feladatok magas minőségéhez, előkészíti az egyetemi éveket lezáró színvonalas szakdolgozat elkészítését.

Szerdán az ágazati gazdaságtan tagozat dr. Antal Anita Phd vezette bizottsága előtt Jóna Rozina, Jónás Réka, Németh Klaudia, Vida Kata, Bella Dániel mutatta be a dolgozatát, a témakörök közt az e-sport, a streaming reklámozása, az ékszerágazat nagyágyújának titka, sikerének oka, a csomagolás jövője, a naprakész tudással rendelkező munkaerő-ellátottság aktualitásairól hallhattak a résztvevők. A Bank-, pénzügyek és kontrolling tagozat dr. Csanádi Ágnes PhD vezette bizottsága Havranek Evelint, Molnár Dórát, Németh Dorkát, Odonics Alexandrát, Skoda Gergőt, Szokoly Mátét hallgatta meg. Itt a home office, azaz az otthonról végzett munka hatékonysága, Zalaegerszeg város társadalmi közfelelőssége, a ZalaZone gyakornoki programja, a diplomaszerzési munkakeresés és a lakossági lakáscélú megtakarítás került terítékre.