Minderről Gyarmati Antal zalalövői polgármester tájékoztatta lapunkat, aki elmondta: az érintett városokat az köti össze, hogy valamennyien Bruck an der Mur testvértelepülései. Az együttműködés kiszélesítését Andrea Winkelmeier, az osztrák város polgármestere kezdeményezte, s az érintett felek rögtön bele is kezdtek egy olyan közös, a fiatal generációkra fókuszáló projekt kidolgozásába, amivel európai uniós forrásokra kívánnak pályázni. Zalalövőnek Bruck an der Mur mellett eddig csak Farra d’Isonzo-val volt kapcsolata.

– A workshop keretében lezajlott programalkotás során kiderült, hogy az ifjúság tekintetében hasonló problémákkal küzdünk, s az is világossá vált, hogy a problémák megoldásainak módját is hasonlóan látjuk – mondta Gyarmati Antal. – Mindez lehetővé teszi, hogy mindenki számára előnyökkel járó projekt készüljön. Abban is megállapodtunk, hogy már jövőre, még a projekt kezdete előtt közös programokat, fiataloknak szóló sporteseményeket, művészeti és zenei projekteket, fenntartható kezdeményezéseket indítunk fiatalok és civil szervezetek bevonásával.