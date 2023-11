Átalakul a megyeszékhelyi piactér, a hétvégén használt cikkeket árusítók egy része új helyre költözik.

A változásról hétfőn a helyszínen tartott tájékoztatót Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő és Horváth István, a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet vezetője.

A módosítást az tette lehetővé, hogy a piac déli végén, a könyvtár melletti területen az évek óta nem működő szökőkutat megszüntették, valamint pihenőpadokat távolítottak el a behajtást akadályozó térelemekkel együtt. Az újonnan térkövezett, mintegy 250 négyzetméteres területre át lehet költöztetni a hétvégi bolhapiac árusait a Várkör utcából, illetve az átalakítás alatt lévő Mérleg tér parkolójából.

Böjte Sándor Zsolt felidézte, hogy a belváros rekonstrukcióját támogató pályázat részeként épültek meg anno, még a 2010-es évek elején a nagy méretű utcabútorok, valamint a szökőkút. Ezek azonban végül nem töltötték be funkciójukat. A szökőkutat néha autómosásra is használtak, de előfordult, hogy ruhákkal érkeztek néhányan, szabadtéri mosodának nézve a köztéri alkalmatosságot. Többször meghibásodott a szerkezet, a karbantartása egyre több terhet rótt a piacot üzemeltető Vásárcsarnokra. Ezt követően fogalmazódott meg az ötlet az átalakításra. A változtatás mellett szólt az is, hogy a Várkör utcában, a börtön falánál letelepedett bolhapiaci árusok miatt a Batthyány utcai társasház megközelíthetősége, illetve az onnan való kihajtás jelentősen megnehezedett a hétvégén, a hajnalban kezdődő kipakolással járó zajokról már nem is szólva. Mindezt a lakók többször szóvá tették. A képviselő fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a piactéri változás nem érinti a helypénzek nagyságát.

Az évek során a szökőkút olyan mértékben használódott el, hogy felújítása gazdaságtalanná is vált, fűzte hozzá Horváth István. A feleslegessé vált elemek bontást a Vásárcsarnok saját kivitelezésben hajtotta végre, míg a szökőkút felszámolását és a térkövezést az önkormányzat bonyolította le, árulta el. Horváth István arról is beszélt, hogy az átalakítás 40-50 árust érint, és az új terület jobban áttekinthetővé is teszi a piacot, emelte ki. Szólt arról is, hogy tervezik a használtcikk-árusok számára az előzetes helyfoglalás bevezetését, amit majd online lehetne megtenni.