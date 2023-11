Egy másik projektje kapcsán pedig embereket és élethelyzeteket örökített meg fényképezőgépével. Az afrikai Beninben élők hétköznapjait is dokumentálta. A benini Bohicon településre egy belga partner és a kanizsai IMRO Alapítvány segítségével látogatott el. Az alapítvány célja különböző környezetvédelmi, fenntarthatósághoz kapcsolódó projektek pénzügyi támogatása. A küldöttség tagjai között volt Musits Róbert, az alapítvány vezetője, valamint Szabó Zsolt. Az afrikai Benin harmadik legnagyobb városában három nagy probléma vár megoldásra: a hulladékkezelés, a vízszolgáltatás és az oktatás.

Szabó Zsolttal az eltelt tíz év kihívásairól, a madárfotózás rejtelmeiről beszélgettünk. A tízéves jubileumra új kötettel is jelentkezett. Az album címe: Egy természetfotós naplójából… …lelkem optikája. A kötetet hamarosan a közönség is közelebbről megismerheti, november 23-án, csütörtökön 14 órakor a HSMK-ban, majd december 5-én, kedden 17 órakor a Medgyaszay Házban is bemutatja.