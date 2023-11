Már felállították Keszthely fenyőfáját, s kezdődik a gazdag adventi sorozat

Hétfőn felállították Keszthely 11 méter magas fenyőfáját a Fő téren, s a héten megkezdődik az adventi programsorozat. Erről számolt be sajtótájékoztatóján Manninger Jenő polgármester, aki arról is beszélt: szokás szerint a Fő tér mellett ünnepi díszítést kap a sétáló- és a Kossuth Lajos utca, valamint a „kastély-kanyar” is. Az oktatási intézményekhez már eljuttatták a kis karácsonyfa-szimbólumokat, amelyeket az óvodások, iskolások feldíszítenek, az advent kezdetére pedig az önkormányzat munkatársai visszaszállítják az ünnepi sorozat fontos díszleteit a városközpontba. Manninger Jenő kijelentette, ezúttal a Fő téren nem lesz jégpálya, ám december 15-én megnyílik az Energia téri koricentrum, amely egy hónapon át biztosan működik, s amennyiben az időjárás lehetővé teszi, akkor meghosszabbítják ezt az időszakot. A parkolás pedig – a megszokott módon – december 10. és január 6. között ingyenes lesz a Keszthelyen.

Megújult Nagykanizsán a Csónakázó-tó melletti utca

Elkészült Nagykanizsán a Csónakázó-tónál lévő Majális utca aszfaltozása, a közel 54 millió forintos beruházás keretében az első parkolóbejárattól egészen a Zöldtáborig kapott új burkolatot az útszakasz. A műszaki átadáson elhangzott: az útszakasz burkolata leromlott állapotban volt, helyenként töredezett, kátyúkkal tarkított szakaszokkal. A felújítás összesen 1267 méter hosszon a meglévő szélességben történt. Mindez azt jelenti, hogy a Csónakázó-tó bejáratától egészen a Zöldtáborig teljesen sima aszfaltburkolaton lehet közlekedni, amire az elmúlt 30 évben nem volt példa. Szabó Szilárd, a terület önkormányzati képviselője elmondta: a beruházás a 588 millió forintos kormányzati támogatásból valósult meg. Emlékeztetett, nagyon sokan várták már, hogy megfelelő úttesten tudjanak közlekedni a Csónakázó-tónál, az elmúlt évtizedben történt egyéb fejlesztéseknek köszönhetően ugyanis látványosan növekedett a kirándulók, horgászok, a sportolni vágyók száma.

A baglyok védelméről tartottak interaktív előadást a zalaegerszegi könyvtárban

„Tollas barátunk a bagoly” címmel hallgattak szemléletes, interaktív előadást a Zalaegerszegi Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 3. osztályos tanulói a József Attila Városi Tagkönyvtárban kedden délelőtt. Az orosztonyi székhelyű Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány munkatársa, Schneider Zoltán biológus közel egy órában – az általános tudnivalókon túl – kiemelte a hangtalanul repülő ragadozómadarak, a gyöngybaglyok ismérveit, tulajdonságait, és élő madárral való ismerkedés lehetőségével is megörvendeztette a gyerekeket. A természetvédelmi szakember kitért e fokozottan védett madár alfajaira, speciális költési helyeire, táplálkozására és jellegzetes tollazatára, melyeket a lelkes kisdiákok számára a Héra nevű gyöngybagoly részvételével színesített. Az alapítvány munkatársai a csácsi és a kertvárosi tagkönyvtárban is bemutatták a bagoly madárfaj jellegzetességeit.

A kárpátaljai Visk óvodájának és rászoruló zalaegerszegi családoknak gyűjtenek

Rászoruló zalaegerszegi családoknak és a kárpátaljai Visk település Mustármag Óvodájának gyűjtenek három héten át. Az akció részleteiről a kertvárosi Szent József Közösségi Házban tartottak tájékoztatót a napokban. Tavaly a Civil Központok országos hálózata a kárpátaljai települések magyar intézményeinek támogatására szervezett gyűjtést. A zalaiak adománya a 16 ezer lakosú, Huszthoz közeli Viskre került, ahol magyar óvoda és iskola működik, ami egyre ritkább, pedig ez az anyanyelv megtartásának az egyik feltétele. A háború kezdete óta az óvodába járó gyermekek létszáma a korábbi százról negyvenre csökkent, három óvodai dolgozó pedig megözvegyült, jellemezte a helyzetet Horváth Rita, a zalai Civil Központ vezetője. Mint mondta, a zalai civilek ez évben is a Mustármag Óvodát támogatják, és ehhez összefogtak a kertvárosi plébánia Karitász csoportjával. Utóbbi vezetője, dr. Sárközi Violetta arról számolt be, hogy jeles alkalmakhoz, adventhez, nagyböjthöz, illetve iskolakezdéshez kapcsolódva évente szerveznek gyűjtést a Kertvárosban élő rászorulók számára. Ezzel 45-55 családot, 200 személyt tudnak segíteni tartós élelmiszerekkel, készpénzzel.