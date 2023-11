Koncz Zsófia a Nemzeti konzultáció fontosságáról szólt Keszthelyen

A brüsszeli küzdelmekhez adhat kellő erőt a Nemzeti konzultáció, fogalmazott dr. Koncz Zsófia, az energiaügyi tárca miniszterhelyettese Keszthelyen. Nagy Bálint közlekedési államtitkár, országgyűlési képviselő a Védjük meg szuverenitásunkat! címet viselő fórumot megelőző sajtótájékoztatón elmondta, a kormány eddig minden fontos témában kikérte az emberek véleményét, s a mostani, január 10-ig tartó Nemzeti konzultáció is olyan kérdéseket érint, amelyek mindannyiunkat érintenek. Dr. Koncz Zsófia kiemelte, a Nemzeti konzultációra azért van szükség, mert Brüsszelben vannak olyan vitáink, amelyekhez fontos, hogy megfelelő támogatást kapjunk, s erős mandátummal képviselhessük a magyar érdeket védő álláspontot. Az Energiaügyi Minisztérium politikai államtitkára elmondta, 11 kérdésben kérik ki az emberek véleményét, ezek között vannak gazdasági témák, amelyek egyike a rezsitámogatásra vonatkozik. Ennek az ad aktualitást, hogy Brüsszel újfent el akarja ezt törölni. Az íven a kamatstopról s az extraprofitadóról is szól egy-egy kérdés, hiszen ezek ellen is támadás indult.

Bemutatkozási lehetőség a tehetséges növendékek számára Nagykanizsán

Szombaton rendezte meg hagyományos őszi hangversenyét a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola támogatására létrejött Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány. A Hevesi Sándor Művelődési Központban megtartott koncerten az intézmény 630 növendékéből közel 180-an léptek színpadra. Az esemény kapcsán Baráth Adrien igazgató úgy fogalmazott: a hangverseny, amely lehetőséget nyújt arra, hogy az intézmény tehetséges növendékei bemutathassák tudásokat a szülők és a város zenét kedvelő közössége előtt. A koncert ugyanakkor nem öncélú, hiszen annak bevételét az alapítvány kapja, amely egyrészt magát az iskolát, ugyanakkor a város kulturális rendezvényeit is támogatja. A szombati koncerten nyolc műsorszámot láthatott a közönség, amelyek jól reprezentálták az iskola széles körű művészetoktatási tevékenységét. A fellépők között olyan növendékek is voltak, akik első alkalommal állhattak ki nagyobb nyilvánosság elé. Baráth Adrien szerint számukra különösen fontos jelentősége van a szereplési lehetőségnek.

Aktív iskolák kiváló együttműködése Zalaegerszegen

A Zalaegerszegi Tankerületi Központhoz tartozó Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, valamint a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend által fenntartott Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium idén szeptembertől viseli az Aktív iskola kitüntető címet. A fenntartók és intézmények közötti kiváló együttműködést példázta a hétfői közös sajtótájékoztatón, amin részt vett a programot indító Magyar Diáksport Szövetség képviseletében Gőcze Balázs nyugat-dunántúli regionális szakmai menedzser és Sipos Győző irodavezető. A találkozón elhangzott, több szakmai, kulturális és sport rendezvényen vesz részt közösen a két iskola, aminek egyik kiemelkedő állomása a Belügyminisztérium által támogatott mozgásösztönző Aktív iskola program. Kajári Attila tankerületi igazgató arról szólt, hogy évek óta közös programokon vesz részt a két iskola - Petőfi 200, Lázár Ervin program, Neumann János-kiállítás, módszertani konferenciák –, ami példaértékű együttműködés. Schneider János és Tóth Gábor intézményvezető ugyancsak megemlítette a közös rendezvényeken való részvétel fontosságát, azok közösségépítő erejét.

Mézeskalács, gyertya és koszorú készült a gébárti kézműves házban

Telt házas karácsonyváró programot szervezett vasárnap délután a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház. Az Adventi Nyitott Műhelygalériák Napján az ünnepekhez kapcsolódó foglalkozásokra várták az érdeklődőket. A Panoráma galéria melletti térben Pozvai Andrea népi játékkészítő, a Népművészet Ifjú Mestere segítségével mártogatták a gyertyát a gyerekek. Az emeleten Dulics Margit kosárfonó Népi Iparművész és Hardi Edina népi játszóházvezető vezetésével takaros adventi koszorúk készültek. A másik asztalnál ütőfás mézeskalácsot sütöttek Némethné Balogh Ildikó mézeskalács készítő, Népi Iparművész koordinálásával. Természetesen a közkedv agyagozás sem maradt el, a műhelyben Csuti Tibor fazekas Népi Iparművész instrukciói alapján készültek a díszek. Emellett a "Mosolyog, mint a mézeskalács" című időszaki vitrintárlaton Csiszár Tiborné mézeskalács készítő és Némethné Balogh Ildikó ütőfás mézesbáb készítő alkotásait tekinthették meg – tájékoztatott Kiss-Molnár István intézményegység-vezető, aki hozzátette: legközelebb december 17-én szerveznek hasonló programot a karácsony jegyében.