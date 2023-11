A Gulag-táborok magyar áldozatainak emléke előtt tisztelegtek Keszthelyen

A Gulag-táborok több százezer magyar áldozatának emléke előtt tisztelegtek Keszthelyen a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján. A Várkertben álló mementónál Manninger Jenő polgármester, miután idézett a Nobel-díjas Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin, a talán legismertebb Gulag-fogoly Ivan Gyenyiszovics egy napja című világhírű regényéből úgy fogalmazott, az író önmagáról mintázott főhősének sorsában ott láthatjuk a több mint 15 millió rab szenvedését, köztük a mintegy 700 ezer hadifogolyként deportált, vagy akár az utcáról is ártatlanul málenkij robotra hurcolt nemzettársunk sorsát. Emlékeztetett, az összes fogva tartott tizede s közülük a magyarok fele számára nem volt visszatérés: belehaltak a megpróbáltatásokba, szervezetük nem bírta a folytonos verést, a fagyot, az éhséget és a betegségeket. A megemlékezésen dr. Csider Sándor író-költő, egyetemi tanár saját versével emlékezett az áldozatokra, majd Babos Dániel, a Vajda-gimnázium diákja felelevenítette a hét évtizeddel ezelőtti borzalmakat, amely után a résztvevők koszorúkat, mécseseket helyeztek el az emléktáblánál.

Ismét lesz karácsonyi jótékonysági akció Nagykanizsán és környékén

Nyolcadik alkalommal rendezik meg Nagykanizsán és környékén azt az adventi térségi jótékonysági akciót, amit még a református egyház kezdeményezett, majd széles körű összefogássá nőtte ki magát. Az Egy doboznyi szeretet program részleteiről a napokban tartottak sajtótájékoztatót. Az esemény helyszíne a Nagykanizsai Tankerületi Központ volt, mert ez évtől ők is hivatalos partnerei lesznek a programnak. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő emlékeztetett rá: az adományozóknak köszönhetően az indulás, vagyis 2016 óta már több ezer ajándékcsomagot sikerült rászorulók számára eljuttatni, s ezek között voltak olyanok is, akik nem Zalában, hanem a szomszédos vármegyékben, illetve határon túli területeken élnek. A dobozokba csomagolt adományokat december 15-ig várják, hogy legyen elég idejük kiszállítani őket. A városban és a környékén több csodapontot alakítanak ki, ahol az adományozók leadhatják a dobozokat. Ezek helyét a későbbiekben közlik, mert még várják azok jelentkezését is, akik vállalják csodapontok létesítését.

Tizennégy kiemelt arany minősítés született a területi népdaléneklési versenyen Zalaegerszegen

Huszadik alkalommal szervezték meg a „Szép Zalában születtem…” területi népdaléneklési minősítő versenyt. A zalaegerszegi Liszt-iskolában múlt héten léptek a zsűri elé az általános és középiskolás gyerekek. A felmenő rendszerű tanulmányi verseny első állomása az iskolai válogató, ezt követi a „Szép Zalában születtem…” elnevezésű területi (járási) verseny, majd az innen arany minősítéssel továbbjutó tanulók vesznek részt a február végi vármegyei fordulón. A területi versenyek helyszínei idén Pacsa, Zalaszentbalázs, Lendva és Zalaegerszeg. A Liszt-iskolában zajló program magas színvonalát mutatja, hogy ifj. Horváth Károly és Csordásné Fülöp Edit megyei tanácsadó arany és ezüst minősítéseket osztott a különböző korcsoportokban versenyzők számára. A tanulók egymást hallgatva nemcsak a versenyzés izgalmát élik át, hanem óhatatlanul megismerik és elsajátítják a Zalamente, a Muravidék és Vas vármegye dallamanyagát, tájékoztatott Gyenese Marianna ének-zenetanár, igazgatóhelyettes. Zalaegerszegen 200 versenyszámot hallgatott meg a zsűri, amiből 14 kiemelt arany minősítés, valamint többségében aranyfokozatú oklevél született.

Dömötör Csaba volt a vendég Zalaegerszegen

A hagyományokhoz híven a Fiatalok Estje programján mondtak köszönetet a FIDESZ, a KDNP, valamint a városvezetés munkáját segítő fiataloknak. A szombati rendezvényen Dömötör Csaba miniszterhelyettes, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: ebben a válság tépázta időszakban minden lehetséges eszközzel meg kell védeni a nemzeti szuverenitást, s bővíteni kell Magyarország mozgásterét.

A mintegy kétszáz vendég részvételével zajló rendezvény előtt Dömötör Csaba a sajtónak úgy fogalmazott: hazánk szeretne kimaradni a háborúból és annak káros következményeit ugyancsak elkerülnénk. A kormány szeretné fenntartani az extraprofit adókat, a rezsitámogatást, valamint harcolnak azért, hogy az ország minél hamarabb megkapja a jogos uniós forrásokat. A nemzeti konzultációról szóló országjárásnak fontos témája a migráció, a gyermekvédelem, a biztonságpolitika, tette hozzá a miniszterhelyettes. A politikus hozzátette: Zalaegerszeg kiváló példa arra, hogy a fiatalokat érdekli a közélet, komolyan szeretnének dönteni a jövőről. Az újjászülető magyar védelmi ipar egyik központja Zalaegerszeg, az ország legbiztonságosabb és egyik legdinamikusabban fejlődő városa.