Nagy Bálint szerint a hazai kastélyok továbbra is látogathatók lesznek

A hazai kastélyokról is szó volt a minap a parlamenti vitában. Nagy Bálint államtitkár szerint a Momentum alaptalanul riogat, amikor privatizációról beszél. Az ellenzéki Bedő Dávid kijelentette: a kormány privatizálni akarja a magyar kastélyokat, illetve „teljesen ingyen szeretné átjátszani haveri kezekbe”. Pártja ezért „kastélymentő hálózatot szervezett”, s a helyiekkel együtt tiltakozott ez ellen. A képviselő szavaira Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, Keszthely és térsége országgyűlési képviselője reagált. Kifejtette, a Momentum a Balaton fővárosában is tartott ilyen akciót. Nagy Bálint leszögezte, ez a javaslat a nemzetközi jó gyakorlatokat építené be a hazai jogrendbe. Mindennek pedig az a célja, hogy ezeknek az épületeknek, ingatlanoknak az állagmegóvása, műemléki felújítása folytatódhasson, s mindez a köz javára történjen. A tervezetből világosan kitűnik: az érintett kastélyok továbbra is látogathatók maradnak, ellentétben azokkal a valótlan állításokkal, amelyekkel Keszthelyen és más településeken is riogatják az embereket – hangsúlyozta az államtitkár.

Öt új okoszebrát alakítottak ki Nagykanizsán

A Balatoni úton négy, míg a Teleki utcán egy úgynevezett okoszebrát alakítottak ki a közelmúltban Nagykanizsán. Az útburkolatba épített közlekedésbiztonsági jelzőrendszer már jól vizsgázott a Vásárcsarnok előtti gyalogátkelőhelynél, ezért az önkormányzat közel 22 millió forintot költött a fent említett öt gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételére. Balogh László polgármester a műszai átadáson elmondta: a beruházások az 588 millió forintos kormányzati támogatásból valósultak meg. Olyan helyszíneket választott az önkormányzat, melyek az átlagosnál veszélyesebbek, hangsúlyozta a polgármester, aki reményét fejezte ki, hogy a fejlesztések hatására biztonságosabban lehet majd használni a gyalogátkelőhelyeket. Egy másik beruházással kapcsolatosan Balogh László elmondta, már a héten visszatérhetnek a gyerekek az Attila utcai tagóvodába, ahol az elmúlt hónapokban az épület villamos hálózatának rekonstrukciója zajlott. Az önkormányzat az 588 millió forintos kormányzati támogatás terére valósította meg a beruházást, közel 57 millió forint értékben. A munkálatok az épület erősáramú-, gyengeáramú hálózatának modernizációjára és a villámvédelemre terjed ki.

Gönczi Ferenc néprajzkutatóra emlékeztek Zalaegerszegen

Gönczi Ferenc néprajzkutatóra, a városi múzeum létrehozásnak egyik kezdeményezőjére emlékeztek halálának 75. évfordulója alkalmából a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága és a Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi szakosztálya szervezte konferencián. Mint Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történésze felidézte, már az első világháború előtt voltak kísérletek a városi múzeum létrehozására, amihez Gönczi Ferenc komoly támogatást nyújtott. Latba vetette kapcsolatait és emellett mai napig érvényes szakmai útmutatásokat adott az anyagok gyűjtéséhez, nyilvántartásához. Az emlékkonferencia egyik kezdeményezője, Horváth Sándor, a Magyar Néprajzi Társaság nemzetiségi szakosztályának elnöke arról beszélt, hogy az 1861-ben Nemesrádón született Gönczi Ferenc tanítói végzettséget szerezve munkája mellett az 1890-es évektől fordult a néprajz kutatása felé. Gyűjtőmunkája eredményeit a Muraközről 1895-ben adta ki monográfiában. Később a Göcsejben és a Hetésben gyűjtött, aminek összefoglalása 1914-ben jelent meg. Az 1920-as évektől Somogyban is folytatott kutatást, ennek eredményeivel alapozta meg a kaposvári múzeum néprajzi gyűjteményét.

Pályaválasztási rajzverseny díjátadóját tartották a ZalaZONE tesztpályán.

Szakmák, mesterségek világa címmel hirdetett rajzpályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal a pályaválasztási kiállítás és szakmabemutatóhoz kapcsolódóan. A pályázaton az általános iskolák felső tagozatos diákjai vehettek részt, az őket érdeklő szakmák, foglalkozások bemutatásával. A ZalaZONE Járműipari Tesztpálya konferenciatermében megrendezett pályaválasztási rendezvényen állították ki a rajzokat, illetve hirdették ki a rajzpályázat eredményét. Elhangzott: a felhívásra hetvenegy, tetszőleges technikával készített alkotás érkezett nyolc iskolából. Cukrász, szakács, fodrász, kertész, erdész, katona, nyomozó, építőmérnök, énekes, tanár, lakberendező, kutyakozmetikus, fényképész, filmrendező és edző, többek között ezeket a szakmákat, foglalkozásokat mutatták be rajzaikon a diákok. A Magyar Honvédség különdíját Keresztes Hanna, a csesztregi általános iskola 6. osztályos tanulója érdemelte ki „Katona” című rajzával. A díjat a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 20. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda képviseletében Ferge László őrnagy adta át.