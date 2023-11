A keszthelyi VSZK kínálatával ismerkedhettek a nyolcadikosok

Rendhagyó nyílt napot tartott a keszthelyi VSZK a Hotel Helikonban, ahol az érdeklődő diákok beleshettek a kulisszák mögé. A térség nyolcadikos fiataljait – sok más mellett – bemutatók és játékok is várták. A program megnyitóján Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSzC) kancellárja arról is beszélt, Keszthely térségében a turizmus-vendéglátás húzóágazat, vagyis a VSZK minden képzése meghatározó jelentőségű a régióban. Vizlendvai László, a ZSzC főigazgatója a szakképzésben rejlő lehetőségeket mutatta be előadásában, s szólt arról is: a centrum kilenc intézménye várja a fiatalokat Zalaegerszegen, Keszthelyen és Lentiben, s a nemzetközi versenyeredményeket tekintve a ZSzC országosan a harmadik helyen áll. Fisli István, a VSZK igazgatója az iskoláról szólva a technikumi és a szakképzési kínálatukat mutatta be, s a turizmus-vendéglátás ágazat szerteágazó lehetőségein túl beszélt a ma már egyre keresettebb fitness-wellness instruktor szakról is. Hangsúlyozta, a diákoknak a tanulmányi átlaggal együtt növekvő ösztöndíj, az első szakma megszerzése után egyszeri pályakezdési juttatás, a gyakorlati időre pedig fizetés jár. Mindez, jó tanulmányi eredmények esetén, a teljes képzés alatt akár 2,5 millió forintot is jelenthet. A direktor kiemelte, ma már sokan egy biztos szakma s az érettségi megszerzése után a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat.

Az Út a munkaerőpiacra program zalai eredményeit ismertették Nagykanizsán

A 2015-ben indult Út a munkaerőpiacra program Zala vármegyei eredményeiről számoltak be a program koordinátorai a Nagykanizsán rendezett zárókonferencián. Mint elhangzott: 2010 óta a foglalkoztatottak száma Magyarországon 3,7 millióról 4,7 millió fölé emelkedett, mellyel sikerült elérni a kormány egyik fontos vállalását, mely szerint 10 év alatt egymillió új álláshelyet hoznak létre. Dávidné Gergál Rozália, a Zala Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője szólt a program finanszírozásáról, a kiemelt célcsoportokról, illetve a program keretében nyújtott szolgáltatásokról. Mint mondta: az országosan 254 milliárd forint összköltségvetésű programból 8,7 milliárd forint jutott Zalába, hogy a 25-30 év közötti pályakezdőket, az alacsony iskolai végzettségűeket, az 50 év felettieket, a közfoglalkoztatásból kilépőket, valamint a tartósan munkanélkülieket visszasegítsék az elsődleges munkaerőpiacra. Ehhez többek között mentori szolgáltatást, tanácsadást, képzést, lakhatási támogatást biztosítottak, illetve a vállalkozóvá válást is támogatták. Az eredményekről szólva Bujtor Anita projektmenedzser elmondta: a program keretében közel 9 ezer emberhez jutottak el, melyek közül közel 1800 fő szerzett valamilyen képesítést vagy tanúsítványt, és 7200 embernek sikerült munkát találnia, közülük 5600 főnek fél évnél hosszabb ideig volt szerződése.

Tudományos Diákköri Konferencia a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Központ Gazdálkodási Karán

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Képzési Központja (PE ZEK) Gazdálkodási Kara (GKZ) a napokban rendezte meg a kari Tudományos Diákköri Konferenciát, melyen 11 hallgató védte meg a két bizottság előtt a dolgozatát. A legjobbak a kétévente sorra kerülő, így a 2025-ös Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) szerepelhetek. Az egyetemi hallgatók, választott hivatásukra készülve a tudományos kutatással is találkoznak, hogy szakterületük nemzetközi és hazai múltját, jelenét, jövőjét megértsék, sőt, alakítói is lehessenek, hangsúlyozta a TDK-t megnyitó dr. Palányi Ildikó, a zalaegerszegi kampusz megbízott főigazgatója, a gazdálkodási kar dékánja. Ebben segíti őket a felsőoktatásban hungarikumnak számító tudományos diákköri munka, melynek keretében oktatóik támogatásával akár új felfedezéseket is tehetnek. Zalaegerszegen a gazdászképzési kar hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet erre a területre, az itt született diákköri dolgozatok mindig kitűnő eredményeket érnek el az OTDK-n. A zalaegerszegi karnak az oktatók tehetséggondozó elkötelezettségének köszönhetően hagyományosan erőssége a TDK, közvetlen munka- és tanulási kapcsolat működik a hallgatók és oktatóik között, ami lehetővé teszi a tudományos kutatást, ami hozzájárul az írásbeli feladatok magas minőségéhez, előkészíti az egyetemi éveket lezáró színvonalas szakdolgozat elkészítését.

Bakon Ilonára emlékeztek Zalaegerszegen

Szakmai elődadásokkal és kitüntetések átadásával emlékeztek Bakon Ilonára a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban. Az ünnepségen először az elismerések névadójának életét idézte fel Bankó Marianna, a Bakon Ilona Alapítvány a Nővérekért kuratóriumának elnöke. Az elmúlt két évtizedben 426 fő szakképzését, tanulmányát támogatták összesen 3 millió 750 ezer forinttal. A rendszeres felajánlások és alapítványi rendezvények bevétele mellett idén a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Zala Vármegyei Területi Szervezete májusban tavaszköszöntő bált szervezett, annak teljes bevételét, mintegy 460 ezer forintot juttattak el hozzájuk, hangzott le az ünnepségen. Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta főigazgató emlékeztetett, az idei év az elődök munkájának tiszteletéről, a 175 éves múltról szól. Felidézte azt is, hogy a kórházban mindenki ismeri Bakon Ilona nevét, s 29 évvel ezelőtt adta át első elismeréseit a kuratórium. Dancs Jenő ápolási igazgató „175 év - Az Ispotálytól napjainkig” címmel tartott előadást, Vizsralek Beáta a sürgősségi betegellátás speciális esetéről szólt. Az ünnepség végén Mózer Erzsébet, a genetikai laboratórium asszisztense és Korcsmárné Nagy Ágnes, a gyermekosztály szakápolója vehette át az oklevelet és emlékérmet a kórházvezetőktől. A kuratórium minden évben osztályvezető ápolók, főorvosok, vezető asszisztensek ajánlása alapján választja ki a a kitüntetésben részesülőket.