Megmentettek egy keszthelyi gerinctörött egerészölyvet

Sorra érkeznek a sérült ragadozómadarak a Sóstó Vadvédelmi Központba. Egy Keszthelyen talált, gerinctörött egerészölyvet megműtöttek, és már jól van, ám egy áramütést szenvedett siófoki ölyvet sajnos el kellett altatni. A székesfehérvári Sóstó Vadvédelmi Központ arról tudósít, hogy ebben az időszakban főleg sérült denevérek, sünök és ragadozómadarak érkeznek hozzájuk. Legutóbb a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai juttattak el hozzájuk egy gerinctraumás és combcsonttörést szenvedett egerészölyvet. A szakemberek a műtét előtt felerősítették a ragadozót, ami pár napot vett idénybe, majd sikeres műtétet hajtottak végre, melynek köszönhetően javult a ragadozó állapota és elindult a rehabilitációja. A sikeres rehabilitáció után mindig visszaengedik az állatokat a természetbe. Az egerészölyvet gyakran látni az utak mentén, a vadkerítések tetején. Nem sas, ahogy sokan vélik, hívják fel a figyelmet a szakemberek. A mezőgazdaság számára hasznos madár, mivel jelentős mennyiségű rágcsálót elfogyaszt. Ha a mezőgazdasági parcellákat kevés ökológiai folyosó tarkítja, akkor kénytelenek az autóutak közelében vadászni, ahol fokozott veszélyben vannak. Nagy segítséget jelent a mezőgazdászok által alkalmazott T alakú ülőfa kihelyezése, ami segíti őket a vadászatban. Így a földtulajdonosoknak nem kell mérget alkalmazniuk az elszaporodott pockok ellen.

A karácsonyi asztalra is kerülhet a nagykanizsai tóba telepített halakból

Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnövekedett a horgászok száma a Csónakázó-tónál, ami nagyban köszönhető annak, hogy rendszeresek a haltelepítések a tavon, fogalmazott Szépligeti Ferenc, a Magyar Országos Horgász Szövetség halgazdálkodási koordinátora annak apropóján, hogy ismét közel egy tonnányi ponty került a tóba. Az idén ez már a nyolcadik haltelepítés a Csónakázó-tavon, s ezt látják a horgászok is, mondta Szépligeti Ferenc, aki hozzátette: az elmúlt három évben roppant népszerű lett a város melletti tó és környezete, hiszen ma már szinte garantált a jó fogás. A három nyaras pontyok mellett, meglepetéssel is készültek a sporthorgászoknak, közel 50 darab nagy halat is a tóba eresztenek, melyek ugyan nem hazavihetők, de igazi horgászélményt nyújt a kifogásuk. Szépligeti Ferenc azt is jelezte: a Csónakázó-tavon egész évben lehet horgászni, így vélhetően a karácsony előtti időszakot is kihasználják majd a pecások, hogy friss halat tehessenek az ünnepi asztalra. Az idei évben az össztelepítés eléri a 11 tonnát, ami azt is jelenti, hogy a tó halállománya folyamatosan gyarapodik, említette a halgazdálkodási koordinátor, aki megjegyezte: talán ennek is köszönhető, hogy egyre több sporthorgász érkezik a Csónakázó-tóhoz, akik esetenként több napon keresztül hódolnak kedvenc hobbijuknak.

Földgáz és napenergia a szállítójárművekben, a NémoGREEN projekt zárókonferenciája Zalaegerszegen

A teherfuvarozás zöldítése felé tett lépésnek tekinthető az a projekt, amelynek részleteiről a ZalaZone Autóipari Tesztpályán tartottak tájékoztatót. A kamiont földgázüzemű belsőégésű motor hajtja, az elektromos fogyasztók energiájának javát a pótkocsi tetejére telepített napelemek biztosítják. Röviden így foglalható össze a vépi székhelyű Némotrans Kft. kezdeményezésére több céggel, intézménnyel, egyebek mellett a ZalaZone-nal és a Széchenyi-egyetemmel együttműködve megvalósított NémoGREEN projekt. A nemzetközi közúti fuvarozásban dolgozó, hetven nyergesvontatós járműszerelvényt üzemeltető, 1995-ben létrejött vállalkozás vezetője, Németh Zoltán elmondta, két éve fogalmazódott meg a zöldítés ötlete egy német partnerükkel folytatott egyeztetésen. Az így elindított projekt lényege, hogy flottájukban két olyan, háromtengelyes járműszerelvényt állítottak üzembe, amelyeknek a motorja sűrített földgázzal, LNG-vel üzemel, a félpótkocsi tetejére pedig napelemek kerültek. Ennek a motornak a károsanyag-kibocsátása lényegesen kisebb a közúti fuvarozásban általánosan használt dízelüzeműeknél. Jelenleg ez az elérhető és hosszú távon is alkalmazható környezetkímélő technológia. Ha beválik, lépéselőnybe kerülhetünk, mert egyre fontosabb a megrendelők számára a környezettudatosság, fogalmazott a cég ügyvezető-tulajdonosa. A projektet záró konferencia résztvevőit köszöntötte dr. Palkovics László, a Széchenyi-egyetem kuratóriumi elnöke és Vigh László országgyűlési képviselő, a tesztpálya miniszteri biztosa.

A zalaegerszegi József Attila tagkönyvtárban felvállalják a hátrányos helyzetűek segítését

Különleges eseménynek adott otthont a zalaegerszegi József Attila Városi Tagkönyvtár. A bibliotékában könyvtári órát tartottak, melyre olyan fiatalokat és felnőtteket vártak, akik a Mandulavirág Fogyatékossággal Élők Református Szeretetotthonából érkeztek. A könyvtárban a gondozottaknak már évekkel ezelőtt is rendszeresen szerveztek foglalkozásokat, ám a pandémia megszakította a sorozatot. Ebben az évben újrakezdték, s azt látják, a fiataloknak sokat jelent egy-egy ilyen együttlét. Fontos nekik, hogy eljöhetnek a könyvtárba, szerepelhetnek, s a játékos feladatok megoldásával sikerélményhez jutnak. Megadott témákról beszélgetnek, énekelnek, mozognak, próbálják mindenféle módon fejleszteni őket. S ami nagyon fontos, sok-sok szeretet adnak, amit a könyvtár dolgozói is igyekeznek viszonozni, mondta Kereki Judit olvasószolgálati csoportvezető. A foglalkozásokat Kocsisné Sipos Rozália vezeti. A könyvtárosok a következő ilyen alkalmat december 12-ére tervezik, akkor majd a közelgő ünnepre készülnek a fiatalokkal.