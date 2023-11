Keszthelyen is megkezdődött a 7. és 10. évfolyamos diákoknak a notebook kiosztása

Keszthelyen is megkezdődött a 7. és 10. évfolyamos diákoknak a notebook kiosztása. Az állami, az egyházi és a magánfenntartású iskolák tanulóinak egyaránt biztosítja a kormány a korszerű eszközöket. Keszthelyen elsőként a Vajda-gimnázium fiataljai vehették át a hordozható számítógépeket. Ennek kapcsán Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett: a kabinet 36 milliárd forintot költ erre a programra. Tavaly tavasszal már 55 ezer korszerű eszközt kaptak a pedagógusok, majd 65 ezret a 9. évfolyamon tanulók. A politikus hozzátette, még két évben lesz hasonló notebook-osztás, ugyanis az a kormányzati cél, hogy az ötödiktől a 12. évfolyamig minden tanulónak, aki igényli azt, rendelkezésére bocsássanak egy-egy ilyen eszközt. Nagy Bálint hozzátette, 1462 település 2572 iskolája érintett ebben a programban, s mindez jelentősen hozzájárul az oktatási rendszer digitalizációjához. Mindennek része az is, hogy az elmúlt években 3957 wifi-hálózatot alakítottak ki az intézményekben, és 1925 esetben történt sávszélesség-bővítés. Továbbá 7 milliárd forintot fordítottak okostantermek kiépítésére, s 180 iskolába érkeztek és érkeznek digitális vizuális eszközök. Ez országosan összesen 579 ezer notebookot jelent, a cél pedig az oktatási rendszer digitalizációja mellett az, hogy azok a fiatalok is megszerezhessék a szükséges tudást, akik egyébként nem rendelkeznek számítógéppel.

Dalostalálkozót tartott az olvasókör Nagykanizsán

Az idén 153 éves Kiskanizsai Polgári Olvasókör szombaton dalostalálkozót tartott a Móricz Zsigmondy Művelődési Házban. Az eseményen a szervezet támogatóit elismeréssel jutalmazták. A rendezvényt az olvasókör keretein belül működő Árvácska Dalkör műsora nyitotta, mintegy megadva az alaphangot az ünnepnek. Majd Balogh László polgármester lépett a színpadra, hogy köszöntse a megjelenteket. Szerinte a legerősebb "kanizsaikumnak" a kiskanizsaiság számít, ezt mutatja a 153 éves olvasókör megléte. Ez valóban tekintélyes idő, hiszen már a kezdetekkor voltak olyan parasztpolgárok, akik azt mondták, szükség van a közösség összetartására. S eleink tisztában voltak azzal, hogy a tudás, az ismeret, a minőségre és az igényességre való törekvés fontos előrelépést jelent. Dénes Sándor, a városrész önkormányzati képviselője is szólt a közönséghez. Szerinte minden évben fontos emlékezni a kiskanizsaiak tradícióra, hagyományaikra, hiszen a múlt tisztelete a jövő alapja. A program folytatásában az olvasókör munkáját kitartóan támogató személyeket eszmei díjakkal ismerték el, melyeket Salamon Sándorné, az olvasókör elnöke adott át. Elismerést kapott: Németh Renáta, az Árvácska dalkör karnagya, a dalkör tagja, Szokol Pál, valamint rajtuk kívül Trojkó Jánosné, aki rendszerint a vendéglátásért felel.

Szentkirályi Alexandra a zalaegerszegi fejlesztéseket tekintette meg

Kedden nem hivatalos látogatásra érkezett Szentkirályi Alexandra Zalaegerszegre. A kormányszóvivő Balaicz Zoltán polgármesterrel, Vigh László országgyűlési képviselővel találkozott, valamint a város fontos beruházásait is megtekintette. A Rheinmetall és a Zalaco felkeresése után a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszodában találkozott a városvezetőkel és a média képviselőivel, majd egy fenyőfatelepet és a Göcseji Tudásközpontot látogatta meg. A politikus elmondta, többször járt már a városban, mindig figyelemmel kíséri a fejlesztéseket, majd hozzátette: a kormány szándéka, hogy tovább erősítse a vidéket. 2010 előtt nem ez volt a szemlélet, akkor magára hagyták a vidéki embereket, a fejlesztéseket a fővárosra koncentrálták. Ezt az „adósságot” most törleszteni szeretné a kormány, hiszen ezek a vidéki értékek támogatandók. A járvány és a háború, majd az energiaválság nehezítette elképzelésink megvalósítását. Hozzátette, az idei év prioritása az infláció visszaszorítása, s azt várjuk, hogy a jövő év ismét a gazdasági növekedés ideje lesz. Zalaegerszegnek ebben kiemelt fontosságú szerepe van, hiszen elég csak olyan beruházásokat említeni, mint a ZalaZone vagy a Rheinmetall. A Zalaco Zrt. vezetői ugyancsak a következő fejlesztésekről szóltak. A kormány továbbra is partner ezekben az elgondolásokban, mondta Szentkirályi Alexandra. Balaicz Zoltán polgármester hozzátette, a zalai vármegyeszékhely a Modern Városok Programban, a Településfejlesztési Programban, a Kovács Károly Városépítő Programban számos projekt során számít az állami támogatásra, mivel az önkormányzat ezeket a nagy léptékű beruházásokat egyedül nem tudná megvalósítani. A mostani és az ehhez hasonló

találkozások során egyrészt a meglévő eredményeket mutatják be, másrészt további tárgyalási lehetőségeket jelentenek a jövőbeni beruházások tekintetében.

Gyermekjogi szakmai konferencia Zalaegerszegen

Előadásokkal és rajzpályázat díjátadójával zajlott Zalaegerszegen kedden az a gyermekjogi szakmai konferencia, melyet a város önkormányzata szervezett a 34. Gyermekjogok Világnapja alkalmából. A programon intézményvezetők és gyermekvédelmi, oktatási szakemberek vettek részt, ahol Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntőt. A megjelentek először a gyermek és a generációk közti bizalomról Básti Zoltán családterapeutától hallhattak, majd dr. Nagy-Balás Borbála, az UNICEF gyermekjogi munkatársa a világszervezet azon törekvéseit mutatta be, amikkel a gyermekbántalmazások ellen lépnek fel. Többek között a kortárs bántalmazások tavalyi kutatási eredményeit, a megelőzéshez kapcsolódó kezdeményezéseket ismerhették meg résztvevők.

Szó volt továbbá a digitális forradalomról, dr. Baracsi Katalin családjogi szakjogász, közösségi médiatréner interaktív előadásában ismertette a közösségi média trendjeit, annak a fiatalokra gyakorolt hatását, valamint bemutatta a jó gyakorlatokat. A rendezvény végén dr. Rácz Dominika jogász a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyermekvédelmi tapasztalatait és eseteit osztotta meg a hallgatósággal. Balaicz Zoltán köszöntőjében hangsúlyozta: az önkormányzat az elmúlt tíz esztendőben igyekezett újjászervezni a helyi, fiatalokkal foglalkozó szakmai hátteret.