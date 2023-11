Elismeréseket vettek át a segítő szakmák keszthelyi képviselői

Keszthelyen 2021 óta ünneplik a szociális munka napját, ezúttal is elismeréseket adtak át az ágazat ünnepén. A Balaton Színházban rendezett fogadás előtt a Festetics György Zeneiskola tanári kamarazenekara játszott, majd Manninger Jenő, Keszthely polgármestere beszédében kijelentette, az emberség fontos erény, s a segítő szakmák gyakorlóinak ez az egyik legfőbb jellemvonása. Jelezte, a város erejéhez mérten minden segítséget megad a szociális szférának azért, hogy a rászorulóknak minél jobb, teljesebb szolgáltatásokat nyújthasson. Manninger Jenő arról is beszélt, e területen is folyamatos a fejlődés, most éppen azt tervezik, hogy az egyesített szociális intézmény tetőterét átalakítják, hogy a bentlakók minél kényelmesebb, jobb körülmények között élhessék mindennapjaikat. Keszthelyen több mint százan dolgoznak a szociális területen, s az önkormányzat számára fontos küldetés, hogy növelje a segítő szakmák presztízsét, amelyek szerepe a gyorsan változó s forrongó világban talán még inkább felértékelődött – szolgálva a társadalmi fejlődést, a kohéziót és az integrációt. Manninger Jenő és Csótár András, az önkormányzat emberi erőforrások bizottságának elnöke elismeréseket adott át a bölcsőde, a családsegítő központ, a Gondviselés Háza és az idősek otthona munkatársainak.

Több száz notebook nagykanizsai diákoknak

A „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt keretében pénteken a Mező-gimnázium 135 darab notebookot kapott, melyből 117 a tanulóké lett, míg 18 darab az iskola gépparkját erősíti. Az eseményen Kötőné Fazekas Judit igazgató megnyitó beszédében elmondta: ha a jövőről gondolkodnak, azt mondhatják, hogy egy iskolát továbbépíteni és fenntartani a hagyományok továbbvitelével és a változó igények figyelembevételével lehet. A koronavírus-járvány idején megélt tapasztalatok rámutattak, hogy a tanulók jelentős része azért nem tudott részt venni a bevezetett digitális munkarendben, mert nem rendelkezett saját eszközzel, vagy a meglévő eszköze nem volt megfelelő. A Nagykanizsai Tankerületi Központ rendezvényen elhangozott tájékoztatójából kiderült: a szervezethez tartozó 40 intézmény 7. és 10. évfolyamos diákjai 890 notebookot kaptak, az intézményi igényeket figyelembe véve további 574 darabot adtak még át. A tervek szerint jövő év tavaszán folytatódik a projekt, az 5., 6. és 9. évfolyamos diákok vehetnek át majd eszközöket, melyeket még idén november 30-ig igényelhetnek a szülők a KRÉTA-rendszeren keresztül, mondta az átadáson Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.

Hatvan nevezés érkezett a zalaegerszegi regionális művészeti megmérettetésre

A hagyományokhoz híven 6-7-8. osztályos diákoknak szervezett „Portré” címmel regionális festő- és rajzversenyt a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola Gimnázium és AMI múlt héten. A helyszíni megmérettetésre ezúttal Zala, Veszprém, Vas és Sopron vármegyéből mintegy hatvan diák érkezett. A hatodik és hetedik évfolyamosoktól karakteres hírességek portrémásolatait kértük. A munka során ceruzát és akvarellt használhattak a fiatalok. A nyolcadikosok modell után dolgoztak, s készítették el portréjukat ugyancsak grafikai eszközökkel vagy festékkel. A verseny alatt a gyerekeket kísérő szaktanároknak konzultációs fórumot szerveztünk, mondta a mesterpedagógus. A művek értékelésére a helyi szakmai tanárokon kívül vendégintézmények kollégáit kérték fel. A korcsoportok győzteseinek Katona György vállalkozó és a Zalaco által felajánlott művészeti csomagokat nyújtották át. A versenyen készül alkotások az intézmény archívumába kerülnek, a művekből jövőre, a soron következő verseny előtt nyílik majd tárlat.

Besenczi Árpád maradandó sérülést szenvedett előadás közben Zalaegerszegen

Az Indul a bakterház című előadás félbeszakadt péntek este Zalaegerszegen, mert Besenczi Árpádnak, aki a baktert játssza a darabban, jobb gyűrűsujja megsérült. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatóját még az éjszaka megműtötték a helyi Szent Rafael Kórházban, de nem sikerült visszavarrni a leszakadt, eléggé megroncsolódott ujjdarabját. Besenczi Árpád elmondta: ahogyan a jelenetben kifutott a színpadról, valószínű, hogy nem ott kapaszkodott meg, mint az eddigi tizenhét alkalommal sértetlenül, ezáltal a gyűrűs ujja beakadt egy csavarba. Az igazgató hozzátette, tervei szerint már a napokban színpadra tud állni, de egyes fizikai dolgokat megváltoztatnak, hogy ne kelljen a kezét annyira igénybe venni. Besenczi Árpád hangsúlyozta, hogy nem egy kiálló csavar okozta a sérülését, a csavar a helyén volt, de a gyűrű valahogy beleakadt. A díszlet felállítására, ellenőrzésére a kollégák mindig nagyon odafigyelnek, s ő is mindent átvizsgál, kipróbál, hogy amerre fut, minden rendben van-e, vagy a létra, amelyre felmászik, jól van-e rögzítve. Sajnos minden figyelem ellenére történhetnek balesetek. Az élet azonban nem áll meg, húzta alá Besenczi Árpád.