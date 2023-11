Új bölcsőde épül Keszthelyen

Új bölcsőde épül Keszthelyen, a beruházásra az önkormányzat uniós és hazai forrásból összesen 420 millió forintot nyert. A projektbemutatón Manninger Jenő polgármester emlékeztetett, Keszthelyen egy önkormányzati tulajdonú, 72 férőhelyes bölcsőde működik, s az évek óta tapasztalható férőhelyhiány csak új intézmény építésével orvosolható. Ez – az elnyert támogatás révén – a Kísérleti utcában létesül két csoportszobával, ezekben 28 gyermeket tudnak majd ellátni. Az épület, a pályázati elvárásnak megfelelően a Lechner Nonprofit Kft. mintaterve alapján készül. A barátságos környezet segíti majd a gyermekek érzelmi biztonságának megalapozását, emellett a bölcsőde az ember és a természet közötti kapcsolat megerősítésére is szolgál, tette hozzá a városvezető. Ezt erősíti majd például, hogy a csoportszobák nagy üvegfelülettel, fedett teraszokon keresztül kapcsolódnak a kerthez, ez lehetővé teszi a szabadtéri foglalkozásokat erős napsütésben vagy akár esős időben is. Manninger Jenő elmondta azt is: az akadálymentesített óvoda udvarán játszókertet alakítanak ki és párakaput telepítenek.