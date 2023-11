Múzeumi és közművelődési szakemberek tanácskoztak Keszthelyen

Több mint három évtizede évről évre találkoznak Zala múzeumokban, illetve a közművelődésben dolgozói szakemberei. Idén a 125 éves keszthelyi Balatoni Múzeum volt a konferencia helyszíne, s a résztvevők a háromnapos programba beiktattak egy táskai szakmai kirándulást is – a pálinka jegyében. A rendezvény központi témája ugyanis „a házi készítésű gyümölcspárlat kultúrája és értelmezése a Balaton vidékén, a 20. század második felétől napjainkig” címet viselte, emellett hagyományosan megtartották a zalai közgyűjtemények – múzeumok, könyvtárak s a levéltár – szakmai napját, amelyen a kollégák beszámoltak aktuális kutatásaikról is. Ez nem könnyű időszak a közgyűjtemények életében, ugyanakkor egyúttal szép periódus is, hiszen nagyon sok új kutatási eredmény kerül napvilágra, s örülnek annak, hogy generációváltást élnek meg, ugyanis számos fiatal kutató kerül reflektorfénybe, fogalmazott dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum tudományos igazgatója. A művészettörténész kifejtette azt is, ma már egyre több kreativitás kell ahhoz, hogy megmozgassák a közönséget. A múzeumok esetében például vonzó, ha egy-egy kiállítást különleges tárlatvezetéssel, esetleg zenével vagy borkóstolóval kombinálnak, s aki arra a programra érkezik, rácsodálkozik a műalkotásokra is. Gyanó Szilvia, a nagykanizsai Thury György Múzeum néprajzos főmuzeológusa arról beszélt, a hagyományőrzés ismét előtérbe került, s vannak olyan ismeretek, amelyeket az egyes közösségek csak a múzeumokban kaphatnak meg. Éppen ezért egyre nagyobb az érdeklődés, tapasztalható ez a gyöngyös necc kiállítással kapcsolatban is.

A kormány folyamatosan támogatja Nagykanizsát

Az 588 millió forintos kormányzati fejlesztési forrásból Nagykanizsa több pontján zajlanak vagy indulnak hamarosan beruházások, amelyek mindegyike egy-egy fontos problémát old meg. Az egyik ilyen a Petőfi és a Honvéd utca kereszteződésében létesítendő gyalogosátkelőhely, melynek munkálatai kedvező időjárás esetén már a héten elkezdődhetnek. A helyszínen bejárást tartott Balogh László polgármester társaságában Komáromi Zsolt, a kivitelező Reaszfalt Kft. termelési igazgatója. A városvezető hangsúlyozta, a tervezett gyalogátkelő környezetében élők sokéves álma válik valóra ezzel a beruházással. Kérésük jogos, hiszen az autósforgalom jelentősen megnövekedett ezen a szakaszon is. A kormány folyamatosan támogatja Nagykanizsát, állandó forrásokat biztosít az előrelépéshez. A jelen fejlesztés 10,5 millió forintba kerül, mondta Balogh László. A helyszínen Komáromi Zsolt, a kivitelező Reaszfalt Kft. termelési igazgatója elmondta, a műszaki paraméterek alapján a gyalogosforgalom számára fenntartott gyalogátkelőhely jól kiemelt szegéllyel lesz elválasztva az útburkolattól. A meglévő járdákhoz térkővel csatlakozik a zebra, s két új kandeláber csak ezt a helyet világítja meg. A kivitelezés során nem lesz szükség a forgalom jelentős korlátozására, viszont arra kérik az autóval közlekedőket, hogy ez idő alatt türelemmel és odafigyeléssel vezessenek.

A jövő évi választásra készül a FIDESZ, Zalaegerszegen ennek jegyében tartottak összejövetelt

Jövő júniusban európai parlamenti és önkormányzati választás is lesz Magyarországon, mindkettőre megkezdte a felkészülést a Fidesz. Ennek részét képezte a szombaton este a Kölcsey-gimnázium aulájában rendezett összejövetel, melyre a párt helyi szervezete a városban élő aktivistáit és segítőit hívta közös eszmecserére és vacsorára. Dr. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a sajtónak elmondta, Zalaegerszegen jó irányba mennek a dolgok, erre a zalaegerszegiek büszkék lehetnek, amit érdemes folytatni. Ezzel szemben az EU-ban inkább a problémák sokasodnak, mondta, például a migráció és a Covid, a háború rossz kezelése, a hibás szankciós politika, s hozzátette, az EU soha nem a békét képviselte. Ezért szeretnének ott is változást elérni. Vigh László országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, bármilyen politikai meggyőződésűek élnek egy-egy községben, városban, a települési fejlesztések egyformán szolgálják mindannyiukat. Balaicz Zoltán polgármester, a Fidesz zalaegerszegi szervezetének elnöke, aki egyben a 2024-es önkormányzati választás polgármester-jelöltje emlékeztetett: az elmúlt hónapokban minden választókerületben külön-külön találkoztak az érintett önkormányzati képviselőkkel közösen az adott városrészben a munkájukat segítő aktivistákkal és támogatókkal. A mostani együtt töltött este pedig az előttük álló feladatok megtárgyalása mellett az eddigi sikeres munka köszönete is. A rendezvényre több mint hatszázan érkeztek, köztük a 12 önkormányzati választókerület képviselője, tette hozzá Bali Zoltán alpolgármester, a Fidesz zalaegerszegi kampányfőnöke.

Hatvanéves fennállását ünnepli a zalaegerszegi Kosztolányi téri óvoda

A gyerekek vidám műsorszámai és bensőséges visszaemlékezések emelték a rendezvény hangulatát péntek délelőtt, amikor a zalaegerszegi Kosztolányi téri óvoda fennállásának 60. évfordulóját ünnepelték. Az elmúlt évtizedeket először az 1995 óta integrált szervezeti formában működő tagóvoda vezetője, Radics Bernadett idézte fel, majd Balaicz Zoltán, a város polgármestere szólt az önkormányzat és a gyermekintézményi hálózat, benne a jubiláló óvoda együttműködéséről, felidézve az épület folyamatos bővülését, megújulását, s méltatta a gyermekközpontú nevelést. A kapuit 1963. augusztus elsején megnyitó óvodában a hatvan év alatt 7000 kisgyermek nevelődött 200 munkatárs kezei alatt. Az indulás egybeesett a város lakosságszámának akkori gyors növekedésével. Böjte Sándor Zsolt, a városrész önkormányzati képviselője emlékeztetett, a gyerekek a család után először az óvodában szereznek új ismereteket, felkészült óvodapedagógusok mellett itt fejlődhetnek kiegyensúlyozottan, az óvodai évek mindenki számára emlékezetesek. Pődörné Hajdu Ibolya korábbi vezető saját emlékeiről beszélt, s felidézte azokat a felnőttként hivatásuk jeles művelőivé vált zalaegerszegieket, akik ebben az intézményben töltötték óvodai éveiket. A névsor dr. Vadvári Tiborral, Zalaegerszeg alpolgármesterével kezdődött, Mátyás István orgonaművésszel folytatódott. A műsorban a korábban az óvodába járók is felléptek, majd a vendégek, a gyerekek és az óvoda dolgozói együtt fogyaszthatták el a 60. évfordulóra készült tortát.