A keszthelyi pályaválasztási kiállításon bemutatták a térség kínálatát a fiataloknak

Szakmákkal és továbbtanulási lehetőségekkel ismerkedhettek a keszthelyi és a zalaszentgróti járás nyolcadikos diákjai a Zala Vármegyei Kormányhivatal A te utad című programján, amelynek a Csány-Szendrey-iskola adott otthont a Balaton fővárosában. A nap során bemutatkoztak a térség középfokú oktatási intézményei, a fiatalokat pódiumbeszélgetések várták szakképzésben tanuló diákokkal, illetve már befutott szakemberekkel, s interaktív bemutatókat is tartottak a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. Emellett szüleiket és osztályfőnökeiket is invitálták a szervezők konferenciára és beszélgetésre. Az egész napos programot a kormányhivatal a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal, a zalai kereskedelmi és iparkamarával, illetve a Nagykanizsai Tankerületi Központtal közösen szervezte. A megnyitón dr. Sifter Rózsa elmondta, az informatikai, mérnöki végzettséggel rendelkezőknek komoly lehetőségei vannak, az építőiparban is folyamatos a munkaerő-kereslet, s a logisztika területén is bőven akad álláshely a vármegyében, a kormányhivatal az államigazgatás iránt érdeklődőknek kínál biztos életpályát, a Balaton vonzáskörzetében pedig a turizmus és a vendéglátás ad perspektívát. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere úgy fogalmazott, a városnak évszázadok óta jó iskolái vannak, amelyek bőséges kínálattal várják az oda jelentkezőket. A program folytatásaként dr. Sifter Rózsa és Manninger Jenő átadta a Szakmák, mesterségek világa című rajzpályázat díjait. A megmérettetésre hat iskolából 42 alkotás érkezett, bemutatva például a méhész, a felszolgáló, az énekes, a sebész, a darukezelő, vagy éppen a paleontológus munkáját.

Két termet is megtöltöttek a népművészeti alkotások Nagykanizsán

Rendkívül színes repertoárral jelentek meg a népművészettel foglalkozó szakkörök tagjai pénteken a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban rendezett XIII. Országos vasutas népművészeti kiállításon. Az esemény megnyitóján a vendéglátó művelődési ház igazgatója, Kámánné Szép Terézia köszöntötte a vendégeket. Beszédében kiemelte: nagy öröm, hogy öt év szünet után újra együtt ünnepelhetnek. A tárlat megrendezésével céljuk a népművészet értékeinek megőrzése, a vasúti dolgozók, civil szerveződések, önképző körök munkájának megmérettetése és nyilvánossághoz juttatása. Fontos feladatuknak tekintik a magyar népművészet értékeinek bemutatását s továbbörökítését a fiatal generáció számára. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szerint a magyar hagyományokat, kultúrát, amit eleinktől megtanultunk, s identitásunkká lett, kötelességünk megőrizni, de ami a legfontosabb, továbbadni a következő generáció számára. A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület (VOKE) elnöke, Balázsiné Gődér Ágnes elmondta, a magyar örökséget, identitást valóban csak összefogással lehet megőrizni. Kiemelte: kanizsai intézményük a népművészet népszerűsítésében ebben az országban élen jár. A mostani tárlatra küldött alkotásoknak két termet nyitottak, melyeket egészen az év végig meg lehet tekinteni. A zsűri nevében dr. Száraz Csilla, a nagykanizsai Thúry György Múzeum igazgatója szintén elismeréssel szólt az alkotásokról, melyek közül csak nehezen döntötték el a végső sorrendet.

Nyomdászok vándorgyűlését tartották Zalaegerszegen

Harminc év alatt - 1990-2020-között - egymillióról 600 ezerre csökkent az Európai Unióban a nyomdaipari dolgozók száma. Az ágazat forgalma az évezred első éveit jellemző fellendülés után 90 milliárd euróról 70 milliárdra apadt. Összességében mégis az állapítható meg, hogy a globális printpiac növekszik. Egyebek mellett erről is szó esett a 30. Nyomdász Vándorgyűlésen, amit Zalaegerszegen, a Mindszentyneumban tartottak a közelmúltban. A kétnapos rendezvény vezérmotívuma a fenntarthatóság, a környezettudatosság volt. Ezzel kapcsolatban a szakmai összejövetel egyik házigazdája, a zalalövői székhelyű Elanders Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Katona Eszter arról beszélt, hogy a különböző nyomdaipari termékek előállítására évente 8000 tonna papírt használnak cégüknél, ennek 20-25 százaléka lesz technológiai hulladék. Ezt szelektíven gyűjtik, így biztosítva a teljes mennyiség újrahasznosítását. A vándorgyűlést szervező, idén 75 éves Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület ügyvezető igazgatója, Tóth Gábor azt hangsúlyozta, hogy az ágazat a fenntarthatóság, a körforgásos gazdálkodás terén élen jár. A felhasznált anyag, a papír ugyanis visszaforgatható, akár hétszer újrahasznosítható. A konferencián átadták a négy kategóriában 13. alkalommal meghirdetett GPwA (Green Printworld Award) 2023 pályázat okleveleit is. Ezt követően bemutatták a nyomdaiparban használható ipari robotokat, valamint előadások hangzottak el a mesterséges intelligencia alkalmazásáról.

Ünnepélyesen birtokba vették a megújult óvodakertet a Petőfi-tagóvodában

Az óvodakert megújítását és egy udvari mászókarendszer telepítését vállalati, szülői és alapítványi összefogás egyaránt segítette a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi Utcai Tagóvodájában, amit Márton-napi rendezvény keretében ünnepeltek meg a gyerekekkel. Sajnos az időjárás nem kedvezett az udvarra tervezett ünnepségnek, így arra az óvoda tornaszobájában került sor. Fücsök Nikoletta, a Bóbita II. Alapítvány kuratóriuma elnöke úgy fogalmazott, a mászókarendszer beszerzése újabb fontos eredmény a közösségük életében, amely nemcsak a játék örömét, de a gyerekek mozgáskoordinációjának fejlődését is szolgálja. Az idén 20 éves alapítványuk legfőbb célja, hogy minden lehetséges módon támogassák az óvoda működését. A Márton-napi ünnepség keretében köszönték meg azt, hogy az új játszóeszköz mellett az óvodaudvar növényzete is megújulhatott. Az alapítvány elnöke a Petőfi-tagóvoda vezetőjével, Szentesi Csillával adta át a köszönő okleveleket a vállalatok képviselőinek. Elhangzott, hogy az Országos Dohányellátó Kft. 450 ezer forintjából újították meg a kerítés melletti növényzetet októberben. Az elöregedett tuják helyére babércserjéket ültettek a Városgazdálkodási Kft. dolgozóival. Az udvari mászókarendszer megvásárlását a Tarr Kft. 100 ezer, a Zrinszki Alapítvány 200 ezer, míg a Pölöskei Italgyártó Zrt. 300 ezer forinttal támogatta. Az alapítványi bálon, a húsvéti és az adventi jótékonysági vásáron befolyt összeget is erre a célra fordították.