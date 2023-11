Ötvenmillió forintból megújul a burkolat a körforgalomtól a hídig Keszthelyen

Önkormányzati forrásból, bruttó 50 millió forintból megújul a keszthelyi Vaszary Kolos utca mintegy 260 méteres szakasza a Bercsényi utcai körforgalomtól a Csóka-kő patakig. A munkákkal a tervek szerint még ebben a hónapban végez a kivitelező. Raffai-Réz Ildikó, a körzet önkormányzati képviselője a bejáráson emlékeztetett, régi célja volt, hogy ez az utca megújuljon, s most az első szakasz hamarosan elkészül. A körfogalomtól a rendőrség épületéig tartó szakasz pedig a remények szerint jövő tavasszal kap új burkolatot. A politikus azt mondta, a munkálatokat a város saját költségvetéséből finanszírozza. Kátyús, feltöredezett s emiatt főleg a kerékpárosok számára balesetveszélyes volt már az utca burkolata, emlékeztetett Raffai-Réz Ildikó. Ez a helyzet most megváltozik, hiszen a jövőben jó minőségű felületen, biztonságosan közlekedhetnek az erre járók. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere kiemelte, ez az egyik legforgalmasabb útszakasza a városnak, amely erősen felújításra szorult. A beruházás egy átfogó program része, korábban már elkészült például az Erzsébet királyné útja, hamarosan felújítják a Vásár téri parkolót, s már készülnek a további tervek az út- és járdahálózat korszerűsítésére. A beruházás ellenére szinte zavartalan a forgalom a Vaszary Kolos utcában, ám ha egy-egy munkafolyamat miatt rövid időre korlátozzák is azt, az erre járók óvatosan, a szabályoknak megfelelően közlekednek, ezzel segítve a helyszínen dolgozókat. A bejáráson az is elhangzott: később az utca híd utáni szakaszát is szeretnék megújítani, s azzal teljes hosszában korszerűsödne a Vaszary Kolos utca.

XIII. Nemzetközti - Magyar Fotószalon című kiállítás nyílt Nagykanizsán

A Kanizsai Kulturális Központ és a Magyar Fotóművészek Világszövetsége közös szervezésében kedden a HSMK Ősze-galériájában nyílt meg a XXIII. Nemzetközti - Magyar Fotószalon című kiállítás. A vendégeket Kazányi Anett, a HSMK művelődésszervezője köszöntötte. Elmondta: a világszövetsége ez évben is fotópályázatot írt ki és kiállítássorozatot rendezett a magyar és a határainkon túl élő és alkotó, magukat magyar nemzetiségűnek valló fotográfusok körében. A tárlat célja bemutatni és népszerűsíteni mindazon magyar alkotók munkásságát, akik a Kárpát-medencében, vagy azon is túl, gazdagítják az egyetemes fotókultúrát, ugyanakkor művészeti tevékenységükkel kapcsolatokat teremtenek a különböző országok, népek és kultúrák között. Az idei XXIII. Nemzetközti-Magyar Fotószalonra öt plusz három kategóriában lehetett pályázni. A szervezettől független zsűri 9 országból 182 pályázó által küldött 1771 fotóból 142 képet fogadott el. Ebből Nagykanizsán 45 díjnyertes képet, illetve a dunántúli alkotók fotóit december 5-ig láthatják az érdeklődők. A köszöntő után Balogh László polgármester szólt a látogatókhoz. Szerinte a falakon látható kiállítás témává emeli és nem elfedi, hogy a világhoz való viszonyunk személyes és kultúrához kötött, hogy az alkotói látásmód nem kerülheti el a kontextusa, vagyis magyarsága, nyelvi környezete és hagyományai hatását.

Semjén Zsolt jelenlétében átadták a zalaegerszegi egyházi fenntartású Szent Család Óvoda kibővített, felújított épületét

Két évig zajlott a bővítés és a felújítás a zalaegerszegi Szent Család Óvoda épületén, melynek csütörtökön tartották az ünnepélyes átadását. A Köztársaság úti óvodában 1997-ben kezdődött el a keresztény szellemiségű gyermeknevelés, 2002-ben három, 2010-ben már négy csoport működött, 2011-ben tornateremmel bővült az intézmény, s ebben az évben lett egyházi fenntartású. Jelenleg 135 kisgyermeket nevel az óvodában 11 óvónő. Minderről az átadóünnepségen szólt a gyermekintézmény vezetője, Kovácsné Ujj Andrea. Balaicz Zoltán polgármester a beruházás kapcsán hangsúlyozta az önkormányzat, az egyház és az állam példaértékű együttműködését, amely lehetővé tette, hogy 1 milliárd forint ráfordítással korszerű épületben nevelkedjenek azok a zalaegerszegi gyerekek, akiknek szülei a vallásos nevelést fontosnak tartják. Vigh László országgyűlési képviselő elmondta, a keresztény szellemiség talaján jó úton jár az ország, az óvoda érdemei közül pedig kiemelte a szintén keresztény elveket valló iskolára való felkészítést. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a test, a szellem és a lélek együttes fejlesztésére irányította a figyelmet, jelezve, az óvoda nem gyermekmegőrző intézmény, hanem ez esetben a fogékony életkornak megfelelően alakítja a vallásos érzület iránti érzékenységet. A névadás meglátása szerint arra utal, hogy példaként állítja a Szent Család, azaz a család fontosságát. A vendég is kiemelte, látható, hogy helyi szülői igény nyomán bővül, gyarapszik a zalaegerszegi Szent Család Óvoda közössége, végül elismeréssel szólt a város vezetéséről, amely a jó ügyek mellé kellő forrást is képes szerezni az állammal, a kormánnyal való jó együttműködésnek köszönhetően.

Közgazdász délután a Költségvetési Tanács elnökével a PE egerszegi kampuszán

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Zala Megyei Szervezete a VOSZ Zala Vármegyei Szervezetével karöltve rendezte meg a napokban a Közgazdász délutánt a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában. A nagy hagyományokkal bíró rendezvény kapcsolódott a fennállása 50. évfordulóját idén ünneplő zalai szervezet eseménysorozatához. A résztvevőket, a zalai gazdasági élet fontos szereplőit, a társaság zalai tagjait, az érdeklődő egyetemi hallgatókat dr. Csanádi Ágnes, a megyei szervezet alelnöke köszöntötte, majd a Gazdaság, államháztartás Óperencián innen és túl - 2023 késő ősz című előadásában dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, egyetemi professzor szólt a világgazdaságot jelenleg meghatározó - már a közeli jövőben nagy erőegyensúly-változásokat hozó - jelenségekről, a magyar gazdaság kondícióiról, a GDP, a költségvetés, az államadósság állapotáról, a Magyar Nemzeti Bank hiányáról, az infláció várható mérséklődéséről.