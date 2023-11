Dr. Bakonyi Károly-emlékestet szervezetek a keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen

A Károly-napi eseményen a szőlőnemesítő fajtáiból készült nedűket kóstolhatták meg a résztvevők. Az intézmény célja, hogy állandó kiállítása mellett is méltóképpen emlékezzen meg munkásságáról. Dr. Bakonyi Károly nemzetközi körökben is elismert szakember, aki több mint 50 éven át foglalkozott szőlőnemesítéssel. Olyan fajták köszönhetőek neki, mint a Cserszegi fűszeres, a Rozália, a Korona, a Nektár vagy éppen a Pátria. Munkásságát, valamint családi emlékeit és kedvenc tárgyait is bemutatja a Majormúzeumban található emlékszobája. A Carolus - a Cserszegi meg a többiek című rendezvénynek idén is nagy sikere volt, gyorsan beteltek a helyek. Több borász nedűit kínálták az est során, melyek mellé érdekességeket is hallhattak a résztvevők. Második éve szervezték meg a programot, s a Bakonyi Károly-emlékszoba megtekintésén túl a vendégek megnézhették a szőlészeti kiállítást, lehetőség volt az új látványtár megtekintésére és utána egy borkóstoló keretében az általa nemesített fajtákat kóstolták meg, mondta Rajnai Virág Éva kiállítóhely-vezető. Az alkalmon részt vettek a Balatoni Borbarát Hölgyek is, akik az egész napot annak szentelték, hogy a nagy szőlőnemesítőről megemlékezzenek. A borok illatolása és kóstolása mellett a baráti beszélgetéseké volt a főszerep. Bakonyi László, a szakember fia elmesélte, minden évben november 4-én, Károly napkor kóstolták meg az újbort a családban.

Harminc éve a matematika tehetséggondozásban, ünnepséget tartanak Nagykanizsán

A Matematikai Tehetségekért Alapítvány idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból november 15-én, szerdán 15 órakor a Pannon Egyetem Nagykanizsa-Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ Zárda utcai kollégiumában tartanak ünnepséget. Az eseményen köszöntőt mond dr. Pintér Ferenc, az alapítvány elnöke és Szakacsits Szabolcs, a TUXERA vezetője is. Ezt követően Fonyó Lajos kurátor bemutatja az évforduló kapcsán elkészült jubileumi kiadványt. Végül Pintérné Grundmann Frida előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Az alapítvány 1993-ban Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány néven alakult. Megalakulásakor az elsődleges cél Zala megye matematikában tehetséges tanulóinak felkutatása, tehetségük kibontakoztatásának elősegítése, gondozása, fejlesztése és a tehetséggondozásban résztvevő szervezetekkel, szakemberekkel való együttműködés kiépítése volt. A tevékenységi kör az évek során folyamatosan bővült szakkörök, tehetséggondozó tréningek, versenyek, illetve a tanárok munkáját segítő szakmai konferenciák, tanácsadás szervezésével, matematikai tárgyú szakkönyvek kiadásával. 2018 óta a szervezet Matematikai Tehetségekért Alapítvány néven működik. Fontos mérföldkő volt a 2011-es év, amikor az alapítvány kezdeményezésére megalakult a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács, azzal a célkitűzéssel, hogy a hálózatba szerveződéssel párhuzamosan a nem oktatási szakembereket is bevonják a tehetséggondozásba, növelve ezzel a tehetséggondozás társadalmi elfogadottságát.

Kerékpártúrával emlékeztek meg a közlekedési balesetben elhunytakról

Hétvégén a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban megemlékezést tartottak a közlekedési balesetben elhunytakért. A programon a rendőrség és sok más civil szervezet mellett részt vett a Zalai Teker-g-ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület is, amely a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által szervezett Tekerj a zöldbe túrasorozat keretében s az Aktív Magyarország támogatásával valósította meg a hétvégi túrát. A rendezvényt Bali Zoltán nyitotta meg, majd Kis Kornél plébános gondolataival folytatódott a program. Felhívta a figyelmet, hogy egy közlekedési balesetben mindenki áldozat. A plébános rávilágított, hogy a baleset okozójának esetleges pillanatnyi figyelmetlensége miatt bekövetkezett baleset következményével kell élni, amely szintén egyféle áldozat. A megemlékezések alkalmából állított kopjafát a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum fogadta be területére, amelyet szívesen tettek, mondta az intézmény igazgatóhelyettese, Németh-Gotthárd Gréta. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről Anti András rendőr alezredes osztotta meg gondolatait az eseménnyel kapcsolatban. Az egyesület által szervezett túra résztvevői a megemlékezést követően Zalaegerszegről Bocföldére gurultak, majd Gellénházánál elhaladtak egy gázátemelő állomás mellett. Azt követően Nagylengyel polgármestere, Scheiber Ildikó mutatta be a falu közepén épített Göcsej Parkot, valamint teával kínálta a résztvevőket.

A zalaegerszegi Kosztolányi téri óvoda a Zrinszki Alapítvány jóvoltából gazdagodott új udvari játékkal

A napokban vehették birtokba a Kosztolányi téri óvodába járó gyerekek az új, ügyességet fejlesztő udvari játékot, amely a Zrinszki Alapítvány jóvoltából gyarapítja a nevelési intézmény eszközeit. A városrész önkormányzati képviselője, Böjte Sándor Zsolt a sajtótájékoztatóval egybekötött átadáson emlékeztetett, a város elsőrendű szempontjai között szerepel a jövő nemzedék nevelését biztosító intézmények magas minőségű működése, ezért is örül az önkormányzat, amikor a fejlesztésekhez az itt működő vállalkozások és a civil szervezetek is csatlakoznak, hiszen minden pluszforrás gazdagítja a lehetőségeket. A képviselő felidézte, az elmúlt hetekben fejeződött be a napelemes fejlesztéssorozat a város óvodáiban, ami az energiaigény biztonságos kielégítését szolgálja. Zalaegerszegen a Zrinszki Alapítvány az elmúlt években számos eszközzel gyarapította az intézményeket. A Kosztolányi téri óvoda udvarán elhelyezett hatfunkciós mászótorony több mint 2 millió forintba került, melynek kivitelezéséhez ezúttal a Horváth István vezette Alutech World Kft. is csatlakozott. A mászótorony készítése az engedélyezési eljárással együtt fél évet vett igénybe. A szóban forgó torony köré például a magassága miatt több méret szélességben a legvastagabb guminégyszögek kerültek, hogy védjék a gyerekeket. Erről Zrinszki Mónika, a vállalkozói közösséget és több önkéntest is tömörítő alapítvány kuratóriumi elnöke szólt, hozzátéve, szervezésükben idén is megnyitja kapuit a hagyományos Mikulás-udvar.