A káposztasavanyítás fortélyait mutatták be Zalaegerszegen

Többféle módon is szolgálja az egészséget a savanyított káposzta. Sokféle vitamint tartalmaz, jótékony az emésztésre, emiatt hangulatjavító hatású, különösen, ha kalákában készül a finomság. Erre láthattak példát azok, akik a hétvégén ellátogattak Zalaegerszegen az Apáczai művelődési központba. A Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületének tagjai Majdnem elfeledett értékeink címmel meghirdetett foglalkozásukon a káposztasavanyítás legfontosabb fogásait mutatták be. Az egervári székhelyű civil szervezet elnöke, Tóth Ágnes arról szólt, hogy szakmai programjaik mellett a hagyományőrzésnek is szentelnek foglalkozásokat. Mint mondta, ez lehetővé teszi a generációk találkozását, ilyenkor szóba kerülnek a régi szokások, fortélyok. A tudás átadása mellett ezzel tisztelegnek elődeik egyszerű, sokszor lemondással járó élete előtt, tette hozzá. Így merült fel még 2017-ben, hogy az őszi elfoglaltságok közül a káposzta savanyításába fogjanak bele, felélesztve a hagyományt. Ez olyan jól sikerült, hogy a szomszédos településekre is hívták őket bemutatót tartani, és követőkre is találtak, amit jelez, hogy az egerszegi foglalkozáson képviseltette magát az alibánfai Nemzedékek Összefogása Egyesület is.