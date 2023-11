Történetek a majorból - Könyvbemutató Keszthelyen

Izgalmas kétszázéves időutazásra hív a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület új kiadványa, a Történetek a majorból című mesés kifestőkönyv, melyet nemrég mutattak be a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár keszthelyi Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyén. A történet főszereplője, a Zala vármegyei Bodon Misi szorgalmas parasztcsalád legnagyobb gyermeke, akit apja elküld Festetics György földműves iskolájába, a Keszthelyen induló Georgikonba. A gróf alapította tanintézményben ugyanis nemcsak módos ifjak tanulhattak, hanem fizetség nélkül szegényebb gyerekek is. Misit tehát útnak indítja a család, és a Balaton László írta történet végére kitanulja a korszerű mezőgazdálkodást, hogy hazatérve megtanítsa azt szüleinek, és környezetének is. A könyvbemutatón Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője arról beszélt: céljuk, hogy a hagyományőrző szervezetekkel közösen élettel töltsék meg a múltat bemutató helyszíneket. Papp Tamás, a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, a civil szervezet a vármegye helyi értékeinek bemutatására alakult, és egyik céljuk, hogy a gyerekek ne csak múzeumi környezetben találkozzanak a múlttal. Balaton László író arról beszélt: azért örült a felkérésnek, mert neki Keszthely szellemisége mindig fontos volt. Ez nemcsak a Festeticsek, hanem Szendrey Júlia, Csengey Dénes, Bertha Bulcsú és Szálinger Balázs városa is. Rajnai Virág Éva, a Majortörténeti Kiállítóhely vezetője hozzátette: számára nagy öröm volt, hogy a Molnár Éva illusztrálta kötetben feltűnnek a kiállítóhely jelenlegi lakói is a szárnyasoktól a pulikutyáig.

Kinyitott a kiskanizsai posta

Újra megnyitott a posta a kiskanizsai városrész Bajcsy-Zsilinszky útján, a régi gyógyszertár helyén. A nyitás napján a helyszínen tartott sajtótájékoztatót Balogh László nagykanizsai polgármester, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Dénes Sándor és Tóth Nándor önkormányzati képviselők. Egy vállalkozónak köszönhetően, több egyeztetést követően sikerült elérni, hogy ebben a városrészen továbbra is biztosítva legyen a postai szolgáltatás, mondta Balogh László. A közgyűlés elé tárt előterjesztésben a négy bezárt posta közül legalább egyet szerettek volna megtartani. A Fidesz-frakcióval egyetértésben a kiskanizsaira gondoltak elsősorban, mert ennek a városrésznek a legnagyobb a vonzáskörzete. Viszont a várost vezető ÉVE-frakció nem támogatta ezt az elképzelést, ők inkább a palini városrészt favorizálták. Ráadásul olyan pénzügyi konstrukcióval, amiről eleve tudták, hogy a posta vezetése nem fogadja el. Így aztán négy kisposta nélkül maradt Kanizsa, de közben folyamatosak voltak az egyeztetések a háttérben. A polgármester tárgyalt a Posta vezetőségével, s dr. Fónagy János miniszterhelyettessel is. Egy új partneri program keretében egy, a szakmában tapasztalt vállalkozó segítségével újra van Kiskanizsán posta. A bajcsaiakkal együtt közel 7 ezer embernek, köztük sok idősnek van szüksége erre a klasszikus formára is, mondta a városvezető.

Felülvizsgálják az M76-os terveit, Budapesten tárgyalt Balaicz Zoltán

Az Építési és Közlekedési Minisztériumban egyeztetett Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere Nagy Bálint közlekedési államtitkárral és Ágh Péter beruházási államtitkárral több zalaegerszegi fejlesztési projektről, közölte a polgármester közösségi oldalán. Az M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út kapcsán jelenleg zajlik a Zalaapáti és Balatonszentgyörgy közötti szakaszon a tervek felülvizsgálata, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi szempontok jobban és hatékonyabban érvényesüljenek a Kis-Balaton térségében. A jelenleg zajló tervezési munka az érintett szakaszon túl több ív és emelkedő méretén is változtat. A tervezés 2024 elején zárul le, utána készülhet kormány-előterjesztés a kivitelezés folytatásának elindításáról.

Közben zajlik a Zalaegerszeg és Nagykanizsa közötti 74-es út gyorsforgalmi kapcsolattá fejlesztésének előkészítése és tervezése is, közölte a polgármester, hozzátéve: ugyancsak fontos a Zalaegerszeg/Zalaszentiván és Nagykanizsa közötti vasútvonal villamosítása is, az erre vonatkozó tervezési közbeszerzési felhívás novemberben fog megjelenni. Ez a projekt szorosan kapcsolódik az év végig elkészülő zalaegerszegi logisztikai ipari parkhoz, valamint a kialakítás alatt álló logisztikai központ és konténerterminál beruházáshoz.

Egykori katonatársak találkoztak Zalaegerszegen

Immár ötödik alkalommal szervezett baráti találkozót a zalaegerszegi helyőrségben szolgált hivatásos és továbbszolgáló katonák, polgári alkalmazottak, valamint a 8. Gépesített Lövészhadosztály Parancsnokság és alárendelt katonai szervezeteinek vezető állománya részére a Zalaegerszegi Honvédklub. Szabó László nyugállományú alezredes, a honvédklub alelnöke, a laktanya találkozó ötletgazdája és főszervezője mintegy 400 meghívót küldött ki, s közel százan, köztük több nyugállományú tábornok és főtisztek fogadták el az invitálást, s foglaltak helyet a terített asztalok mellett a Keresztury VMK kamaratermében. Dr. Muhoray Árpád nyugállományú vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára egyetlen laktanya találkozóról sem hiányzott. Ezúttal is megerősítette: katonahivatása legszebb, legmozgalmasabb éveit töltöttei Zalaegerszegen. Ő volt a laktanya és a helyőrség utolsó parancsnoka, akinek még katonája volt. Az ünnepség résztvevőit Németh István, a klub elnökének megnyitója után Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntötte. Mint hangsúlyozta, Zalaegerszeg ma is büszke a katonaváros múltjára, s mint a hadosztály és a híres gépesített lövészdandár fénykorában, napjainkban is egymást segítő jó kapcsolatot ápolnak a helyi katonai igazgatással és a honvédklubbal.