Hamarosan megújul a Csengey Dénes sétány

Hamarosan megújul a 330 méter hosszúságú keszthelyi Csengey Dénes sétány. A munkálatokra – egy nyertes pályázat, illetve saját források révén – mintegy 45 millió forintot fordít a város önkormányzata. A projektről tartott lakossági fórumon Csótár András, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hamarosan megkezdődhet a Csengey sétány rehabilitációja, amelynek tervezésénél az itt megfogalmazott javaslatokat, ötleteket, kéréseket is figyelembe veszik. Manninger Jenő, Keszthely polgármestere arról beszélt, a beruházást a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja, a pályázatot pedig azért adták be, hogy az itt élők szebb környezetben tölthessék mindennapjaikat, amelyben jól érzik magukat. Kiemelte, mivel nem uniós forrásról van szó, ezért gyors az eljárás, így a tervezői munka befejezése után talán már az idén átveheti a munkaterületet a kivitelező. Ez esetben 2024 elején teljesen megújul a Csengey Dénes sétány. Szabó Gábor tervező a részletekről szólva elárulta, tavaly kezdődött a munka, amely során kiemelten figyeltek a pályázat prioritásaira: a helyi állapotok javítására, közösségi terek létrehozására s az ökológiai szempontú fejlesztésekre. Beszámolójából kiderült, egy hajdani Burda-ábrához hasonlító közműrendszer ugyan korlátokat állított, ezért nem volt arra mód, hogy nagyon átformálják a sétány képét, hiszen a felszínen nem látható adottságokat is figyelembe kellett venniük.

Novembertől látható a nagykanizsai Lendvai Kristóf új filmje

November elején először Zalaegerszegen, majd Nagykanizsán és Budapesten lesz látható nyilvános vetítéseken Lendvai Kristóf új, Holnap nem jön fel a nap című kisjátékfilmje. Az itthon és külföldön is sokszorosan díjnyertes egyetemista rendező filmjének stábjába jól ismert színművészek és fiatal filmes szakemberek kerültek. Nagykanizsai helyszíneken forgatta Kristóf az általa írt és rendezett új kisjátékfilmet, amelynek főszereplője Márió, aki miután meglép a javítóintézetből, a remélt szabadságáért tragikus árat fizet. A több mint harminc fős stáb által készített filmet az alkotók jelenlétében november 3-án, pénteken 16 órakor mutatják be a zalaegerszegi Cinema Cityben, majd november 5-én, 16 órakor szintén közönségtalálkozóval egybekötve vetítik Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban. A film november 20-án 17 órakor Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz látható, de további vetítésekre is vannak már tervek. Kristóf korábbi kisjátékfilmjei önkormányzatok és vállalkozások segítségének köszönhetően készülhettek el, a mostani forgatáshoz azonban Szakacsits Szabolcs személyében olyan támogatóra talált, aki nélkül nem lehetett volna professzionális technikai és személyi hátteret teremteni a film elkészítéséhez. A kép-, hang- és fénytechnikát pedig olyan cégek adták, amelyek többségében a Magyarországon készülő amerikai és európai filmek, sorozatok műszaki hátterét is biztosítják.

Hazatérés – A zalaegerszegi Szényi Zoltán festőművész soproni kiállítása

Szényi Zoltán 75 éves zalaegerszegi festőművész kiállítása nyílik november 4-én, szombaton 17 órakor Sopronban, a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ Munkácsy-termében. A jubileumi eseményen köszöntőt mond Barcza Attila országgyűlési képviselő, a november 19-ig látogatható, Hazatérés című tárlatot megnyitja dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum tudományos igazgatója, művészettörténész. A Sopronban 1948. március 20-án született Szényi Zoltán a Széchenyi István Gimnáziumban végezett, ahol Szarka Árpád festőművész, rajztanár szakkörében fordult érdeklődése a művészetek felé. 1972-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola rajz-földrajz szakán szerzett oklevelet, majd Budapesten a Magyar Képzőművészeti Főiskola rendkívüli tanárképző tagozatán művészeti rajz, szerkesztő és ábrázoló geometria, valamint művészettörténet szakos középiskolai tanári diplomát kapott 1978-ban. Mestere Bráda Tibor és Patay László volt. 2010-ig művésztanárként dolgozott Zalaegerszegen a Landorhegyi Általános Iskolában, majd a Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Évtizedekig vezetett városi képzőművészeti szakköröket tehetséges fiataloknak, akik később az építészet és a képzőművészet számos területén találták meg számításaikat. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE) és a „Vitrin" kortárs képző- és iparművészeti társaságnak. Alkotásaival számos egyéni kiállításon bemutatkozott már bel- és külföldön, és rendszeresen szerepel a zalai művészek csoportos kiállításain.

Befejezés előtt az őszi mezei munkák Zalaegerszeg határában

Befejezéséhez közeledik a kukorica aratása. Zalaegerszeg besenyői városrészének határában is az utolsó táblák egyikét járta az adapterrel felszerelt kombájnnal Simon József zalaegerszegi mezőgazdasági vállalkozó. Mint megjegyezte, az időjárás eddig kedvezett az őszi betakarítási munkáknak, köztük a napraforgóénak. A kukoricatermés mennyisége és minősége amúgy közepesnek mondható. A zalaegerszegi gazda azon szerencsések közé tartozik, akik aratás után egyből eladták, igaz, alacsonyabb áron, mint tavaly, de jobban ráfizettek, akik áremelkedésre spekulálva a raktárban tartogatták, mondta. Gabonából viszont hatalmas a kínálat, nincs kereslet, nyomottak az árak, tette hozzá. A búzatermés mennyiségét és minőségét ráadásul erősen lerontotta az aratást késleltető kedvezőtlen időjárás, a hetekig tartó állandó eső. Összességében jelentős veszteséggel zárnak, s az ideit a túlélés évének nevezhetik. Igyekeznek csökkenteni a költségeket, a nehezen, ráfizetéssel művelhető területeket pihentetik, ugaroltatják vagy ideiglenesen gyepként kezelik. Amivel lehet, takarékoskodnak, figyelik a vetőmag és inputanyag árakat, kihasználják az esetleges akciókat, tette hozzá az egerszegi gazdálkodó.