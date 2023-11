A támogatás kapcsán Gyergyák Zoltán polgármester lapunknak elmondta: állandó a kapcsolatuk az egyházmegyei karitásszal, így a helyi lakosok többször részesültek már hasonló segítségben. Az aktív együttműködést jelzi az is, hogy a karitász helyi összekötője, Pál Józsefné a közelmúltban kitüntetést vehetett át munkája elismeréseként.

A polgármester azt is elmondta: az év hátralévő időszakában több rendezvénye is lesz a községnek. E hét péntekén adventi kézműves foglalkozást szerveznek a kultúrházban, december 2-án a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal közösen Mikulás-váró napot tartanak, majd egy hétre rá, december 9-án a szépkorúakat köszöntik. Készül a település adventi koszorúja is, amit hagyományosan a község központjában helyeznek majd el.