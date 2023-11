Zrínyi Miklóst méltán nevezhetjük Magyarország, Európa és a kereszténység védelmezőjének. Ő azoknak a hősöknek a sorába tartozik, akiről meg kell emlékezni. A nagy történelmi elődeinknek köszönhető, hogy megmaradhattunk ebben az országban, hogy ma is beszélhetjük anyanyelvünket, őrizhetjük kultúránkat, fogalmazott Vigh László országgyűlési képviselő a megnyitón. Ez a kiállítás rávilágít arra, hogy nincsen új a nap alatt, mi, magyarok egy folyamatosan küzdő nemzet vagyunk. A mi felelősségünk, hogy mindaz az érték, amiért Zrínyi is küzdött, ma is megmaradjon, tette hozzá a politikus.

A Zrínyi család története és a jelentős törökök elleni csaták a tablókon. Fotó: Mozsár Eszter

A tablótárlatot évekkel ezelőtt állította össze a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete és a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség. Azóta megjárta az ország több városát, bemutatták a határon túl is, így ismertetve a költő és hadvezér életútját, a Zrínyi családfát, a nemzetség eredetét, a törökök elleni jelentős ostromokat. Paál István, az említett két szervezet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetegyesítésre törekvő Zrínyi Miklós életútját minden magyarnak, fiatalnak ismernie kellene. A kiemelkedő műveltségű magyar gondolkodóról hétfőn társszervezetekkel együtt a horvátországi Kuršanec településen (Zrínyifalva) is megemlékezik a két szervezet.