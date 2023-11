A legnagyobb érdeklődés ezúttal is a „szedd magad” mozgalom iránt mutatkozott, öt-hat éves gyermekek éppúgy szüretelni akartak a fákon csüngő sárgás színű termésekből, mint a már nyolcvanas éveikben járó idős korúak. A Délkelet-Ázsia, Kína és India egyik ősi kultúrnövényének számító datolyaszilva – köszönhetően többek között a Harcz testvérek, Endre és Balázs immár közel egy évtizedes munkájának is – egyre népszerűbbé válik térségünkben, amit többek közt a szüretelők száma is jelez.

- Ezen a területen 2014 januárjában ültettük az első káki fáinkat, de az ültetvénynek van olyan része, ahol hat, illetve öt éves növények találhatóak – magyarázta Harcz Endre. – A fák a 3 éven fordulnak termőre, s egy kifejlett, 10 éves növény évente átlagosan 50 kilogramm, de akár annál több termést is hozhat.

Idén ennyi datolyaszilva ugyan nem termett Becsehelyen, Harcz Balázs szerint ez köszönhető egyrészt annak, hogy tavaly rekordévük volt, ami megterhelte a fákat, de az elmúlt esztendőre jellemző nagy szárazság is hozzájárult a gyengébb terméshez. Így van olyan fa az ültetvényen, ami 30 kilogrammnyi termést érlelt be, de olyan is akadt, amin csupán egyetlen datolyaszilvát láttunk.

- Nagyon kedvelt a „szedd magad” akció, aki ellátogat hozzánk, az szüretelni akar a fákról, hiszen az is ad élményt – vette vissza a szót Endre. – A káki utóérésű gyümölcs, azaz van egy szüreti érettsége, ezt az őszi hideg hozza el, ám akkor még kesernyés az íze, azaz nem fogyasztható. Az érlelésére vannak jó módszerek, az egyik, amit ajánlani tudunk mindenkinek, hogy öt kákit 10 almával együtt behelyezünk egy zacskóba, s szobahőmérsékleten tartva körülbelül öt napon belül szeletelhető, puhára érett, igen zamatos gyümölcsöt kapunk.