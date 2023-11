Az otthon kápolnájában dr. Udvardy György kijelentette: az evangélium mindig lehetővé teszi, hogy a Szentírást a saját helyzetünkre, életünkre vonatkoztatva értelmezzük, mert Isten üzenete nekünk szól, amellyel „éppen most hív, bátorít”. E helyen az elmúlásra és az ítéltre figyelmeztet a tanítás, arra, hogy számot kell vetnünk cselekedeteinkkel.

– Amikor az evangélium figyelmeztet bennünket Jézus második eljövetelére, a találkozásra, az ítéletre, sosem fenyeget, ijesztget, nem akar megrémíteni. Sokkal inkább azt kéri tőlünk, hogy nagy-nagy bizalommal tekintsünk Istenre s az ő ajándékára, a vele való találkozásra – emelte ki dr. Udvardy György.

Dr. Udvardy György pápai oklevelet adott át a hatvan éve felszentelt Bizderi János atyának, Zalaszentgrót korábbi plébánosának

Fotó: Péter B. Árpád

A főpásztor arról is szólt, a Teremtőre kell figyelnünk, aki bennünket jónak alkotott, hogy az örök szépség után vágyakozzunk. Az ember életében pedig a családtagok, vagy éppen egy idősek otthonának munkatársai teszik jelenvalóvá az isteni jóságot és irgalmasságot.

Az érsek a szentmise végén pápai oklevelet adott át a hatvan éve felszentelt Bizderi Jánosnak, Zalaszentgrót korábbi plébánosának, aki ma az otthon lakója.

Karácsonyné Kiss Enikő: Nemrégiben elnyertük a Családbarát munkahely-elismerést

Fotó: Péter B. Árpád

Az ünnep folytatásában Karácsonyné Kiss Enikő intézményvezető kitüntetéseket, elismeréseket nyújtott át, majd arról is beszélt, az otthon megkapta a Családbarát munkahely-elismerést, és szeretnék megszerezni az engedélyt arra, hogy egészségügyi szakápolási tevékenységet is végezzenek. Ezzel azt akarják elérni, hogy a Szent Lukács-intézmény falai között biztosíthassák azokat a szolgáltatásokat, amelyekért jelenleg kórházba kell vinni a bentlakókat.

Ezt követően Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke megnyitotta azt az ikonkiállítást, amelynek alkotásai az immár 15 éve működő gyenesdiási festőtáborban születtek. Emlékeztetett: Szent Lukács alkotta a világ első ikonját, és bár volt idő, amikor tiltották Krisztus, a Szűzanya és a szentek ábrázolását, sőt, üldözték e képek készítőit, 843 óta viszont töretlen e fegyelmezett, rögzített szabályokhoz kötött művészeti ág fejlődése.

Sáringer-Kenyeres Tamás: Aki ikont alkot nemcsak önmagát valósítja meg, hanem egyben örömet szerez a szemlélőnek is

Fotó: Péter B. Árpád

– A mai világban minden az önmegvalósításról szól, s ez nem is lenne probléma, ám arra is felhívják a figyelmet, hogy az ember ne nézzen semmit és gátlástalanul menjen előre – figyelmeztetett Sáringer-Kenyeres Tamás. – Viszont az az ember, aki ikont alkot – vagy egyáltalán: művészettel foglalkozik – nemcsak önmagát valósítja meg, hanem egyben örömet szerez nekünk, szemlélőknek is.

Igy pedig már nem öncélúvá, hanem közösségivé válik a művészet, ami ez esetben megerősíti a szemlélő hitét, hangsúlyozta az elnök.