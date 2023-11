A megbeszélésen részt vettek a Gamesz, a gyógykórház, a művelődési központ, a Turisztikai Nonprofit Kft., a HÉVÜZ Kft. és a Turisztikai Egyesület képviselői. Elhangzott: Hévíz idén is meghitt díszítést kap, a piacon pedig ez évben is adventi programsorozatot szerveznek, minden hétvégén más-más tematikával. A szilveszteri városi mulatságon fellép majd Singh Viki, Vastag Tamás és a Bestiák is.